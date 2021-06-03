北京拟设24小时“自动售药机”

在大型交通枢纽、旅游景区、大型购物中心等区域，很快将出现24小时销售非处方药的“自动售药机”。北京市药品监督管理局草拟了《关于药品零售经营许可审批改革有关工作的通知(征求意见稿)》，从6月1日起至6月15日面向社会公开征求意见。

交通枢纽、购物中心均可

记者注意到，征求意见稿中增加了自动售药机、远程处方审核等一系列便民新规。征求意见稿提出，北京市行政区域依法取得《营业执照》《药品经营许可证》的药品零售企业，可以依托自身实体药店在注册地址内设置自动售药机，方便市民24小时购药需求。为满足市民在不同地域、不同时段的用药需求，药品零售连锁企业还可在大型交通枢纽、旅游景区、大型购物中心等区域设立自动售药机，满足24小时购药需求，设置数量应与药品零售连锁企业管理能力相适应。

药品可追溯并能视频咨询

征求意见稿提出，自动售药机销售的药品，打印的销售小票上将包括药店名称、药品的通用名称、有效期、售价等一系列信息，建立真实、完整、准确、可追溯的记录，并能够与药品零售企业计算机管理系统实时联网，确保药品可追溯。

销售甲类非处方药的自动售药机，还应当由所属药品零售企业提供24小时视频购药咨询和用药指导服务，能够在执业药师指导下销售药品。

一旦违规设置自动售药机，药品零售企业将被约谈、责令改正，情节严重的，依法暂停销售。药品零售企业设置的自动售药机违反法律法规的予以处罚。

另外，此次征求意见稿，还特别取消了新开办药店的间距限制，取消新办药品零售企业应与已有的药品零售企业之间350米以上可行进距离限制要求。（记者 张楠）