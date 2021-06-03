“让疫苗成为全球公共产品”的中国承诺与践诺

6月1日，中国科兴新冠疫苗获世卫组织紧急使用授权，这是中国第二款获得世卫组织紧急使用授权的新冠疫苗。

此前5月7日，中国国药新冠疫苗已被世卫组织列入紧急使用清单，成为清单内首支非西方疫苗，也是中国防治传染病疫苗首次获得世卫组织紧急使用授权。

近期，国际上接连传来中国新冠疫苗的好消息。

5月26日，国际医学期刊《美国医学会杂志》刊登了国药集团中国生物两款新冠灭活疫苗的Ⅲ期临床试验数据，结果显示，两针接种后14天能产生高滴度抗体，形成有效保护，且全人群中和抗体阳转率达99%以上。

当地时间5月31日，巴西圣保罗州政府在布坦坦研究所公布该州塞拉纳市全面接种中国科兴新冠疫苗的试验结果，与试验开始之初的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。

世卫组织为中国国药和科兴两款新冠疫苗“开绿灯”，充分证明了相关疫苗和技术路线的安全性和有效性，也为全球早日战胜疫情提供了更多有力工具，尤其有助于缓解中低收入国家疫苗短缺的困境，弥合“免疫鸿沟”。

“通过广泛的疫苗接种从而建立群体免疫是当前控制疫情的重要环节。”钟南山院士接受新华社记者独家专访时曾表示，“但是，当前疫苗并没有得到公平的分配。”

与少数发达国家囤积疫苗、管制出口，导致发展中国家无苗可用不同，早在2020年5月第73届世界卫生大会上，中国就庄严承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

一年后，中国正在践行承诺——在自身人口基数巨大，疫苗供应十分紧张的情况下，中国已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，还同多个发展中国家开展合作生产。

根据英国《金融时报》不久前的统计，拉美地区10个人口最多的国家已收到1.435亿剂新冠疫苗，其中超半数来自中国。

让疫苗真正为各国人民用得上、用得起，中国的倡议和举措实实在在。

中国加入了世卫组织主导的COVAX（新冠疫苗实施计划），明确承诺首批提供1000万剂疫苗，用于满足发展中国家急需。6月1日，国药集团中国生物向COVAX供应的首批疫苗正式下线。

国药疫苗易于储存和分发，储存条件为2至8摄氏度，现有疫苗冷链系统乃至家用冰箱即可满足要求。

另外，国药疫苗瓶上的小标签会随周围环境温度变化而变色，方便卫生工作者掌握疫苗能否安全使用。

科兴新冠疫苗加速热稳定性实验结果则显示，在25摄氏度条件下放置42天、在37摄氏度条件下放置21天后，各项指标仍符合质量标准。

目前，科兴新冠疫苗年产能超20亿剂，埃及6月起开始授权生产。

“面对全球疫苗的巨大需求，我们现在采取的解决办法不仅仅是提供成品疫苗，还把大包装疫苗运到一些国家去授权生产。”科兴控股生物技术有限公司董事长尹卫东表示，授权生产让疫苗供应的效率更高、成本更低，“核心目的还是让这些国家迅速获得疫苗，尽快提高接种率，把发病率降下来。而埃及地处非洲，整体上疫苗供应不足，我们觉得在埃及授权生产更有意义。”

中国将继续支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产；支持世界贸易组织等国际机构早日就支持新冠疫苗知识产权豁免作出决定；倡议设立疫苗合作国际论坛，探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。

“一隅不安，举世皆危。”钟南山如是说——除非所有人都安全，否则没有人是安全的。中国坚持人民至上、生命至上，将继续支持全球抗疫合作，稳步践行构建人类卫生健康共同体倡议。