“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，深入开展爱国卫生运动。新中国成立以来，爱国卫生运动一直是我国防控疫病的重要法宝。爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践，是贯彻预防为主方针的伟大创举。

党的十八大以来，习近平总书记多次强调要开展爱国卫生运动。坚持开展爱国卫生运动，对于增进人民健康福祉、推进健康中国建设具有重要意义。当前，我国工业化、城镇化、人口老龄化互相叠加，疾病谱、生态环境、生活方式不断变化。面对多种健康影响因素相互交织，特别是突发急性传染病传播迅速、波及范围广、危害巨大的复杂形势，我们要继承和发扬爱国卫生运动优良传统，充分发挥爱国卫生运动的制度优势、组织优势、文化优势和群众优势，不断探索新举措，进一步提高全民健康水平。

加强公共卫生队伍建设。人才资源是深入开展爱国卫生运动的基本保障。当前，我国医疗卫生事业发展取得巨大成就，但发展不平衡不充分问题仍然存在。其中，人才短缺、人才结构不合理是一个突出矛盾。解决这一突出矛盾，既需要加强现有人才队伍建设，又需要着眼于常态化爱国卫生运动积极培养卫生技术与管理人才。可以基于“大卫生、大健康”理念，加强公共卫生、临床医学与社会工作、国家安全、公共管理等多学科交叉融合，着力培养高层次、复合型公共卫生人才；注重基层导向，探索建立院校与疾控、医疗等机构的人才协同培养机制，充实乡村医生、社区医生等基层公共卫生队伍，组建健康指导员、健康促进员、健康服务志愿者队伍以及居民健康管理互助小组等。

完善基层卫生服务网络。以基层卫生服务网络为依托，筑牢疾病防控、全民健康的第一道屏障。建立健全农村医疗卫生服务网络和城市社区卫生服务网络，为社区居民提供预防保健、健康教育、健康档案管理、体检康复等服务，切实提升人民群众健康水平。针对人民群众多层次多样化的健康需求，把各级各类专业人才资源整合、调动起来，衔接好基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等各类服务，实现健康服务基本保障和精准供给有机结合，让居民享受到系统连续的预防、治疗、康复等服务，构筑起公共卫生防线。同时，加强爱国卫生信息化建设，以信息化促进统筹协调、推进科学管理。

坚持预防为主的健康策略。爱国卫生运动是将卫生工作与群众运动相结合的伟大创举，要义在于预防为主、全民参与。深入开展爱国卫生运动，应坚持以人为本的卫生发展观和预防为主的方法论，推动健康关口前移，激发广大人民群众的积极性主动性创造性，进而减少疾病发生，以较低的成本实现较高的健康绩效。可结合形势变化、针对季节更替、聚焦不同群体开展健康宣传教育，举办知识讲座、健康知识竞赛等形式多样的活动，广泛普及健康知识，倡导文明健康绿色生活方式，将健康理念根植于人们心中。充分发挥“互联网+”作用，为群众提供方便可及的健康咨询等服务。将爱国卫生运动与基层治理相融合，探索实施“网格化分片管理”，将区域环境治理责任落实到人，并建立爱国卫生先进个人评议激励机制，发挥先进模范的感召作用，推动形成爱国卫生人人参与、健康生活人人共享的良好局面。

（作者为北京大学人口研究所教授）

《 人民日报 》（ 2021年06月03日 14 版）