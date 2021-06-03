北京发放20万份京彩数字人民币红包

北京青年报2日从北京市地方金融监管局获悉，为加快推进北京冬奥会数字人民币受理环境建设，结合2021北京消费季安排，北京市将于5日启动“京彩奋斗者 数字嘉年华”数字人民币试点活动（以下简称“京彩”活动）。主办方将通过“京彩平台”向成功预约报名并中签的消费者发放20万份数字人民币红包，每份金额200元，可在北京市近2000家指定商户无门槛消费使用。

记者了解到，今年2月，北京市围绕冬奥消费全场景，曾启动“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动。2月初的试点活动北京共发放5万份数字人民币红包，每份红包金额也是200元。本次“京彩”活动的红包数量是上次的4倍。

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在多个核心商业区开展消费体验

据悉，此次数字人民币试点活动由北京城市副中心、东城区、朝阳区、海淀区、石景山区、延庆区共同主办。

通过“京彩平台”向成功预约报名并中签的消费者发放20万份数字人民币“京彩”红包。每份“京彩”红包金额200元，可在本市近2000家指定商户无门槛消费使用。

此次数字人民币红包试点活动将聚焦北京冬奥食、住、行、游、购、娱、信等场景，以弘扬“奋斗者”精神为主题，在北京多个核心商业区开展数字人民币消费体验。据悉，这一活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，是落实北京“两区”政策、稳妥推进法定数字货币试点应用的有益尝试，也是打造北京国际消费中心城市的创新实践，为北京冬奥会支付环境建设做好服务保障。

下一步，北京将围绕2022年北京冬奥会加大数字人民币试点应用推广力度，扎实推进重点区域数字人民币受理环境建设，提升北京智慧城市服务水平。

报名

“京彩平台”5日开启预约

“京彩平台”开启时间为2021年6月5日0时。在京个人消费者（以手机GPS定位为准）无需登录，即可在中国银行手机银行App、中国工商银行手机银行App中通过点击活动页面或搜索“京彩奋斗者”“北京数字人民币”等关键词进入“京彩平台”预约报名。报名截止时间为7日23时59分。

报名结束后，经公证处摇号系统抽签，中签消费者可根据中签短信指引，下载数字人民币App并开通个人数字钱包，获得数字人民币“京彩”红包。“京彩”红包可在6月11日9时至6月20日23时59分内在指定商户消费使用，商户名单可在“京彩平台”查阅。

主办方介绍，参与此次红包抽签活动的报名者必须使用中国内地手机号码和第二代居民身份证号码进行预约登记。当抽中红包的消费者购买商品金额超过数字人民币“京彩”红包时，可先充值数字人民币再进行消费，也可使用其他结算方式补充。

解读

预约

无需绑定银行卡

据主办方介绍，此次“京彩红包”的个人预约须同时满足两个条件：一是预约登记时所处地理位置在北京市（以 GPS 定位为准）；二是使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证号码进行预约登记。

据了解，预约登记时个人数字钱包的开立只能在工、农、中、建、交、邮储六家银行选择。

如果没有工、农、中、建、交、邮储六家银行的银行卡，同样可以参与本次预约活动。本次“京彩奋斗者 数字嘉年华”数字人民币“京彩”红包的领取和使用无需绑定银行卡。符合条件的个人无需登录，即可通过中国银行手机银行App、中国工商银行手机银行App点击活动页面或搜索“京彩奋斗者”“北京数字人民币”等关键词进入“京彩平台”预约报名。

发放

红包“摇号抽签”并非先到先得

本次“京彩”红包发放通过“摇号抽签”决定，非先到先得，无需争抢。

预约成功后，按照规则，本次活动的20万个“京彩”红包将通过“摇号抽签”的方式一次性发放，并于2021年6月11日9:00公布中签结果。抽签结束后，参与活动的用户可通过中国银行手机银行App、中国工商银行手机银行App进入“京彩平台”查询抽签结果，活动主办方将授权中国银行推送中签信息。仅中签人员可根据活动规则下载“数字人民币App”，并开立个人数字钱包后，领取“京彩”红包。抽签由北京市方圆公证处随机抽取。

主办方表示，按照活动规则，同一身份证号或手机号视为同一用户。每位成功预约登记的用户只有一次抽签机会。每位成功预约登记的用户只有一次中签机会。

领取

中签红包自动进入个人数字钱包

根据主办方公布的信息，查询是否中签有两种方式：一是活动主办方将授权中国银行通过短信形式向预约成功的用户推送中签或未中签信息；二是用户也可通过中国银行手机银行App、中国工商银行手机银行App进入“京彩平台”查询抽签结果。

据介绍，登记不代表已获得数字人民币“京彩”红包的领取资格或数字人民币App 的使用资格，仅限最终中签用户可下载使用数字人民币App、开通个人数字钱包，领取数字人民币“京彩”红包。

活动主办方将授权中国银行通过短信形式向中签用户推送中签信息，用户按照指引下载“数字人民币App”，开立预约时所选运营机构的个人数字钱包。中签“京彩”红包将自动进入个人数字钱包，无需领取。

使用

红包需在有效期内使用

用户需要在数字人民币“京彩”红包有效期内（2021 年6月11日 9:00至6月20日 23:59）使用，超过有效期的，数字人民币“京彩”红包将被回收并返还资金提供方。数字人民币“京彩”红包可在指定商户消费使用，商户名单可在“京彩平台”查阅。

而消费金额大于数字人民币“京彩”红包时，可先充值数字人民币再进行消费；也可使用其他结算方式补充。（记者 程婕）