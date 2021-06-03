体育总局：暂停山地越野等高危赛事活动

国家体育总局6月2日表示，5月22日，甘肃省白银市黄河石林百公里越野赛因局部天气突变发生公共安全事件，造成重大人员伤亡，教训十分沉痛。为切实保障人民群众身体健康和生命安全，从即日起，暂停山地越野、戈壁穿越、翼装飞行、超长距离跑等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动。

国家体育总局将对体育赛事活动进行全面梳理，加快完善管理制度，健全标准规范，全面加强对体育赛事活动安全的管理保障。

国家体育总局强调，各地要严格落实非必要不办赛要求，坚持底线思维，增强风险意识，强化属地管理责任，采取切实有效措施防范和化解风险。要围绕组织运营、服务保障、安全管理、应急救援、疫情防控、地质条件、气象因素等内容，对所有赛事活动开展全面风险排查，存在安全隐患的一律暂停，严防体育领域安全事件发生。

据央视新闻