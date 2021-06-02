高考前多看基础题 积极自信心不慌

临门一脚，考的往往是心理。在高考的冲刺阶段，如何做好心理调节，考场上又应该如何沉着应试呢？日前，记者采访了广东实验中学学生发展指导中心的钟燕老师。她提醒，这几天考生们可以通过积极的心理暗示，以上佳的状态参加高考。

冲刺阶段多看有把握的题

今年是新高考第一年，考生如何能做到“遇新不忙”？其实，对于已经备考近一年的同学们来说，“新高考”其实可以算是“老熟人”了。钟燕老师表示，大家平时做过的大量练习题都是老师精心挑选的，即使高考的题目不完全一样，但耐心找一找，多回想一下，还是能找到相似的地方。同学们要相信自己能从新题目里发现熟悉的部分，更要记得，对于你来说这是新题，对于其他考生来说也是新题，只要比别人淡定一点，就很可能拿到更多的分。

对于考前几次模拟考成绩波动比较大的同学来说，在备考冲刺阶段，多看相对稳定的科目，提振信心。至于不稳定的科目，可以多看基础题和自己有把握得分的部分。如果这些分能够全部拿满，总分波动的范围就会缩小。其实，模拟考的成绩有波动，说明同学在基础得分以外，还有很大的进步空间，带着这份可能性，充满信心地赴考，努力去试一试。

备考状态波动是正常现象

还有的同学，越临近考试，越感觉自己大脑有些转不动。一些难题，自己以前能解出来的，现在却解不出来了。钟燕老师认为，备考状态有上下波动、有起伏是正常现象。现在状态有所下降，可能预示着下一次上升期正要到来。建议考生不要着急，回过头去做一些基础题目，找回手感，带着这份信心走进考场，高考时就有更大机会发挥好。

还有的同学说，马上就要上考场了，却觉得好像还有很多东西没有复习完。钟燕宽慰这部分考生，大家的复习其实都很充分了，但要做到100%不留死角，每一道题都做过，那也不太可能。不如马上行动，把具体的任务写下来，做一些切实的基础练习，行动起来，能让人心安，以更好的状态，在考场上把所学都发挥出来。

试试渐进式肌肉放松法

高考之前，有没有什么积极的心理暗示法呢？钟燕支了两招：一是可以想象大脑里有一个整齐而放满资料的书柜，里面分类放着各科的资料，你现在站在这个书柜前，因为你非常熟悉这些资料，所以你在做题时，能很容易地从这个大脑书柜里，找到每个科目所需要的资料。二是考前有意识让自己抬头挺胸地大步行走，每天微笑着跟自己说：“我一直努力备考，已经积累了所需要的知识，在考场上，我会把这些积累完全发挥出来”。

钟燕提醒，对于那些开考前比较紧张的同学，如果是在熟悉的校园考试，可以慢慢看看教室里的物品，回忆平时在这里生活的画面，让这些画面尽可能清晰地浮现在脑海，熟悉感能帮助我们放松。如果在陌生的校园考试，可以借助带进考场的文具，仔细地看着这件文具的每一个细节，它的形状颜色质感等等，一边慢慢做深呼吸。还可以做渐进肌肉放松，依次可以让手臂，双肩，大腿，脚趾等部位，练习“紧张-保持-放松”，将注意力完全放在肌肉上，循环几次之后，就能缓解心理紧张。

如果考试过程中感觉卡顿，可能是大脑中有些知识暂时提取失败，也可能是遇到了不熟悉的题型。这时可以缓一缓，做一个深呼吸，花一点时间，回忆复习时做过的相似题目，寻找线索，也可以先往下做题，可能后面的题目会有线索，唤起你的回忆。（刘晓星）