全力以赴，坚决遏制疫情扩散蔓延

疫情防控牵动众人心。

在6月1日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任、新闻发言人陈斌通报了广州市新冠病毒疫情防控的最新情况。5月31日0~24时，我市新增确诊病例10例，由原已公布的无症状感染者转确诊病例1例，无症状感染者2例，截至5月31日24时，全市累计报告确诊病例34例、无症状感染者8例。

5月31日，省新冠肺炎防控领导小组举行疫情防控专家座谈会，钟南山在发言中建议，应针对重点区域人口多、密度大的实际，采取更加及时、严格、精准的防控措施，进一步减少人员流动和聚集，加大核酸检测筛查力度，尽快切断传播链条。

会议强调，把疫情应对处置作为当前全省的头等大事来抓，以“快、严、实”的硬措施，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情扩散蔓延，全力打好打赢这场硬仗。

这的确是一场硬仗！

病毒变异凶猛。此次引发广州疫情的均为最早在印度发现的变异株，具有潜伏期短、传播速度快、病毒载量高的特点。据市卫健委日前通报，梳理此次传播链发现，在不到10天的时间内，已经出现五代传播个案，传播速度之快、代际传播时间之短，以前从未遇到过。

影响波及面大。广东省卫生健康委主任段宇飞介绍：“目前每天全国入境人员，广东占了90%”。如果本次疫情得不到及时有效控制，不仅影响广东，也势必会影响到全国，影响到整个经济社会发展大局。而对广州这座拥有1800万常住人口的超大城市来说，要实现大海捞针般的核酸排查，其难度可想而知。

全力以赴，意味着思想上高度重视。

“坚持把疫情防控放在第一位”“把疫情应对处置作为当前头等大事来抓”“慎终如始抓好常态化防控，更好服务全国疫情防控和对外工作大局”…… 自5月21日查出第一例新增本土确诊病例以来，连日来，省委常委会暨省新冠肺炎防控领导小组多次召开专题会议，反复强调要从政治和全局高度深刻认识做好这次疫情防控工作的重要意义。广州市委也再三强调，要认真贯彻中央决策部署及省委省政府工作要求，全市动员，全力以赴，坚决打好疫情防控硬仗。

思想是行动的先导。只有从思想上高度重视，才可能摒弃侥幸心理，宁可信其大、不可信其小，以大概率思维应对小概率事件，才能把防线筑得扎实牢固。

全力以赴，意味着行动上高效有力。

快速做好流调溯源。和时间赛跑，用最短时间切断疫情传播渠道。精准施策，分类做好密切接触者、次级密切接触者和重点人群的排查筛查，确保有的放矢，忙而不乱。在广州疫情防控新闻发布会上，广州市副市长黎明表示“根据目前的情况，病毒的传播轨迹，均在我们的掌控之中”。这也充分说明前期的流调方向是正确的，处置应对是迅速的，防控措施是有力的。

有序开展大规模核酸检测。要做到应检尽检，愿检尽检。截至6月1日12时，全市核酸大排查共检样本347万份。“三人小组”网格化排查，确保重点人员排查到位，隔离管控到位。检测范围不断扩大，要在组织安排上更加细致高效，充分考虑高温、大风、短时暴雨等极端天气，保证有序便民。

科学开展临床救治。“对病毒而言，变是正常的，不变才是异常。”美国休斯敦大学终身教授、受体和细胞信息传导中心主任张小留认为，我们需要把病毒变异当成常态。在临床中，要针对新毒株、新病症探索有效的诊疗手段、药物，切实做好医院临床救治工作。

疫情防控就是同时间赛跑、同病魔较量的分秒必争的过程，必须在各个环节都全力以赴，方能让各项防控措施高效有力地运转，发挥出阻断病毒传播的作用。

全力以赴，意味着保障上周到严密。

疫情防控如行军打仗。前方冲锋陷阵、后方保障有力是打胜仗的前提。疫情防控涉及方方面面，须做好统筹协调。下好先手棋，才能打好主动仗。

为医护人员做好服务。医护人员是防疫的中坚力量，他们战斗在与疫魔正面交锋的最前线。在广州闷热的夏季，医护人员要身穿厚厚的防护服，在户外临时采样点长时间工作，衣服脱下来就是一身水，有的医护人员从早上8点忙到深夜，累得坐在街头就能睡着。要关心爱护医护人员，安排好轮休，要周到细致为他们做好后勤保障，免除后顾之忧。

保障群众生活是基础。疫情之下，要保障群众生活必需品不停供、不断档、不脱销。荔湾区建立了“部门+街道+企业”三级物资保障信息联络网，岭南集团、越秀集团等5家市属单位和国企，分别与5个街道结成对子，负责保障对应属地居民对生活必需品的需求。京东到家、盒马鲜生等大型生鲜电商企业保障“线上下单，肉菜到家”。同时，各街道将提供集中采购商品、外卖、快递代取送服务。

信息公开透明是保障。广州每天及时发布疫情信息和防控措施，让群众吃下“定心丸”，减少恐慌情绪，增加抗疫信心。大力宣传防疫知识，让权威专家出来释疑解惑，引导公众理性看待疫情，积极配合各项防控措施，有效降低疫情扩散的风险。

志愿服务是重要支撑。在核酸检测和疫苗接种现场，随时可以看到志愿者和社区工作者的身影，不管是顶着烈日还是冒着大雨，他们一直坚守岗位，为居民服务；在封闭小区和楼宇中，党员和志愿者们每天定时将各类生活用品送到街坊的手中。

疫情防控工作千头万绪，统筹社会各方力量，方能在最短时间内落实落细，确保万无一失。

越是艰险越向前。如今疫情防控到了紧要关头，只要我们坚定信心，上下齐心，咬紧牙关，全力以赴，我们就必能够统筹各方合力构筑起牢不可破的疫情防线，最终打赢这场硬仗。