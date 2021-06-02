依托生态优势 齐齐哈尔在农产品展示交易会上签约金额达36.5亿元

5月22至24日，第七届北京国际优质农产品展示交易会在北京拉开序幕。此次展会，齐齐哈尔市以“黑土地、生态、优质、安全”为主题，通过“黑龙江省好粮油”企业和产品品牌，进行展览、洽谈对接、推广营销等活动，充分展示齐齐哈尔市整体生态优势和绿色食品产业优势。齐齐哈尔市本着“节俭参会、务求实效”的原则，精心组织、广泛对接、扎实开展各项工作，此次参展带领14家优质企业，取得了丰硕成果，签约金额达36.5亿元。

近年来，齐齐哈尔市坚持绿色理念不动摇，着力把生态优势转化为经济发展优势，以嫩江流域高效生态农业建设为统领，推动农业大市向农业强市跨越。紧紧围绕建设国家粮食产业带，深入实施“两藏”战略，市场化调优种植结构，耕地播种面积4125万亩，粮食产能稳定在300亿斤，约占全省的1/5、全国的1/50。

此外，齐齐哈尔市还依托生态品牌，推动现代畜牧业，全市奶牛、肉牛饲养总量均占全省的1/5，飞鹤、牧原、东方希望、金锣、首农等一批战略性龙头企业加速域内布局。

多年来，齐齐哈尔市立足资源优势、区位优势和品质优势，着力打造“粮食、肉食、奶乳”三个“一体化”产业链，推动“一产向后延、二产两头连、三产上高端”，加快构建一二三产深度融合的产业发展新格局。

通过打造“粮食”“肉食”“奶乳”这三个“一体化”产业链，就是要突出“农头工尾”“粮头食尾”头要做精、尾要做深、头尾融合，靠“谱”招商，大上项目，上大项目，建链、补链、壮链、延链，壮大一批“头部”企业，培育一批“链主”企业，生成一批优质农产品种养加销市场主体，建成一批主营业务百亿园区，引领一批GDP百亿县区、工农业总产值十亿乡镇和亿元村。

此外还要构建从田间到餐桌、从养殖场到餐桌的现代食品产业体系，让齐齐哈尔市的“好粮油”“好食材”“好产品”走进全国百姓的厨房，为全国提供更多具有显著供给优势的“米袋子、菜篮子、油罐子、肉案子、奶瓶子”，通过“五子登科”推动齐齐哈尔市由“传统农牧大市”向“食材供应强市”转型升级。

此次展会，突出齐齐哈尔市“黑龙江省好粮油”企业和产品品牌，以“黑土地、生态、优质、安全”为主题，通过展览、洽谈对接、推广营销等活动，充分展示齐齐哈尔市整体生态优势和绿色食品产业优势，宣传重点企业品牌、优质粮油系列产品，推动北京、广州和齐齐哈尔市农产品生产和销售合作向深层次发展，实现种得好和卖得好双丰收。