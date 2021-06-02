“虚拟的世界”藏着危险

挥舞的手柄随时可能打到围观者。

戴上眼镜模拟过山车、操作手柄参与枪战、组队体验密室逃脱……在各大商场中，科技感满满的VR（虚拟现实）体验场馆“遍地开花”，吸引了越来越多的儿童。

然而，由于缺少行业标准和管理规范，其中潜藏诸多风险和隐患。VR娱乐项目疯狂扩张的同时，也让孩子的安全和健康面临新的考验。

硕大的VR眼镜对低龄儿童来说是不小的负担。

现场

挥舞的手柄差点打到围观者

“开枪！赶紧开枪！”

晚上7点刚过，南二环外一家商场三层扶梯转角处，时不时传来几声惊呼。

这是一处“VR乐园”，约三四十平方米的店面里，摆着两台VR游戏机。

靠左边的一台游戏机是个约2米高的支架，支架上垂着两个VR眼镜，还摆着一台显示器。玩家戴上VR眼镜，站在屏幕前方，再拿上两个游戏手柄，便可进入“虚拟现实”的世界。

正戴着VR眼镜“激战”的，是个身高不足1.2米的男孩。他时而挥舞着手柄不断“射击”，时而左右晃动着身体“躲避”障碍物。遇到紧急情况，男孩还会忽然蹲下，或者跑上两步。

在他身边，围成一圈“看热闹”的孩子也异常兴奋。见屏幕上出现怪物，几个人大声尖叫着。“大家稍微站远一点儿啊！危险！”旁边的店员有些忙乱，他希望招揽更多生意，但又怕玩游戏的孩子打到别人。

位于东五环外商场四层的VR体验馆，同样成为孩子们的热门之选。5岁左右的小玩家俨然还是新手，头上顶着硕大的VR眼镜，行动起来并不轻松。

“跳起来，拿上面那个菜单。”围观的男孩看得心急，忍不住冲上去指挥。看小弟弟身高不够，还索性将他一把抱起。在他身后，近距离观战的小姑娘差点被手柄打到。

据记者观察，这样的惊险场景在站立式VR游戏中时有发生。由于头戴VR眼镜，玩家无法看到现实中的周围环境。一旦看护不力，便可能出现碰撞或摔倒的情况。

“我亲眼见过，游戏刚开始，孩子往后一仰就倒了，幸亏让旁边的人接住了。”家长陈先生回忆，除了摔倒以外，还见过孩子忽然向前奔跑，撞上了周围的东西。

即使是成年人，也可能在VR游戏中发生事故。据报道，一名女子曾在体验一款VR“跳楼”游戏时张开双手进行跳跃动作，摔伤后缝了18针。另有一名女子则在同类体验中摔断了两颗门牙。

在调查中，尽管多数经营者承认参与VR游戏有摔倒的风险，并提醒家长看好孩子。但记者发现，不少家长在孩子戴好VR设备后，就到一旁看手机。而经营者往往忙于推广宣传或操作机器，无暇顾及每一个玩家。这些VR游戏体验场馆内，也很难在显著位置看到相应风险的提示。

乱象

恐怖元素引来的大多是孩子

相比起需要操作手柄进行互动的站立式VR游戏来说，那些只用坐着完成的项目似乎并没有太多技术门槛，也因此更受低龄儿童欢迎。

“这个两岁半以上就能玩，当然3岁以上更好。”东四环附近的一家商场里，VR游戏场馆的店员指着飞船造型的“启迪号”告诉记者，“看的内容可以自选，具体时长要看片源。”从片源介绍展板上列出的三类内容来看，“疯狂冒险”类独占“半壁江山”。其中，不乏“凶宅”“丧尸古堡”等恐怖元素。

南二环外商场的“VR乐园”里，也有一台可供6人同时乘坐的“暗黑战车”。随着影片播出，“战车”来回晃动，头戴VR眼镜观看的孩子频频发出尖叫声。

“戴着眼镜看，比这个真实多了，特别有身临其境的感觉。”店员指着屏幕上的画面，向好奇围观的路人推荐。诸如怪兽、丧尸等元素，吸引来的绝大多数都是孩子。

“最开始玩切水果、节奏光剑，最近也玩上打丧尸了。”一名家长表示，自己的孩子只有6岁，玩VR游戏是与孩子商定的“奖励”。每次上完培训班，都会允许孩子玩上两局，每局10分钟左右。“大多数内容都挺刺激的，我们大人看着都晕，不过看很多孩子在玩，就没考虑太多。”

除了内容“惊心动魄”以外，一些VR眼镜动辄半斤起步的重量也让低龄儿童有点“吃不消”。

周六下午，东五环外商场的VR游戏空间里，一个看上去不到5岁的小男孩被抱着坐进体验舱。足够匹配成年人头围的VR眼镜，在他小小的脑袋上显得格外庞大。游戏开始后，为了不让这个“大块头”在晃动中掉下来，小男孩只好用两只手努力撑住。

“孩子坐完下来就说脖子疼、头晕，我再不敢让他玩了。”付女士的孩子刚满4岁，前不久出于好奇心理，也曾尝试过一次“战车”类的VR游戏。戴着沉甸甸的设备在上面摇头晃脑十多分钟后，明显感觉身体不适。

此外，也有家长担心VR眼镜存在传播细菌或病毒的风险。“经常是上一个人用完，直接就给下一个人戴上。”对此，程女士有些难以接受。记者走访多家VR游戏门店发现，仅有一家门店会在使用前用酒精棉片擦拭设备表面，其他门店均没有类似的消毒流程。加之VR眼镜本身比较厚重，游戏过程紧张刺激，几乎每家门店都能见到孩子满头大汗的情况。

经营

供应商缺安全风险管理培训

事实上，经营一家看似炫酷的VR游戏门店并不困难。“购买设备就是我们的加盟商，投资预算主要看场地大小和搭配的产品。”听说记者要咨询加盟事宜，一家提供VR娱乐盈利方案的公司业务员立即发来产品资料，“我们目前有30多款产品，如果是在商场中庭或者走廊过道这些位置做的话，一般面积在20到50平方米，大概1到4台设备。”

业务员随即给出具体价目表，称暗黑战车15.8万元、VR影院8.2万元，可以二选一。暗黑战场7.5万元、八度空间4.8万元，也可以二选一。再加上暗黑旋转星6.3万元，乐享光轮5.8万元，这些销量都比较高。

“暗黑旋转星需要差不多8岁以上的小朋友玩，其他几款基本上4岁以上都能玩。”业务员表示，有些玩法简单的设备，可以一个工作人员负责两三台，互动性强的设备最好一人负责一台，因为需要教一下怎么玩。

当记者问到是否会有针对工作人员的培训时，对方称安装师傅过去安装的时候会教设备的使用方法和日常维护。“这个没什么安全隐患，像一些带动感的设备都配有安全带。有些客户会在旁边做个温馨提示：有心脏病、高血压的和孕妇不能体验。”至于收费方式，业务员建议主推办会员卡，“这样资金回笼比较快，有些客户2到3个月就回本了。”而设备消毒方面，业务员称可以根据需要自行选择，“有些会买酒精湿纸巾擦拭，也有买一次性眼罩的。如果顾客有需要，就可以使用。”

提醒

长时间玩VR易引发视疲劳

“关于游戏分级问题，我们已经呼吁很久，但目前仍然缺少法律层面的规定。”

北京市青少年法律与心理咨询服务中心主任宗春山谈到，如果在VR游戏中过多接触暴力、血腥等内容，容易导致孩子对这些行为变得麻木。

“相比起成年人来说，未成年人更难分辨现实世界和虚拟世界。而VR本身提供的就是沉浸式体验，孩子如果陷入其中，整天都是打打杀杀或者恐怖元素，可能导致孩子产生攻击性行为，不利于身心健康发展，儿童有着独特的身心发展规律，我们不能忽视儿童和成人之间的边界。保护未成年人身心健康不能只是一句口号，而应当在更多规则上予以细化和明确。”

在北京同仁医院眼科中心斜视与小儿眼科主任付晶看来，孩子玩VR游戏不仅要选择合适的内容，还不能忽视对视力的影响。

“VR眼镜本质上跟其他电子产品一样，偶尔体验一下无妨，但最好不要长时间使用。特别是当眼睛在封闭黑暗环境下接受光线刺激时，会比普通打游戏更容易引起视疲劳。”付晶还提醒，使用VR眼镜观看立体画面时间过长容易感到头晕，“如果孩子体验以后有不舒服的情况，家长应该果断叫停。”

在用眼卫生方面，付晶表示，商家应当对VR眼镜及时消毒。“如果使用者患有结膜炎等疾病，而设备又未能进行消毒的话，就可能导致后面的使用者出现感染。”（记者 宗媛媛 吴楠 文并摄）