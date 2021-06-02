别把儿童节过成消费节

每年“六一”儿童节前后，商家和家长都会忙得不亦乐乎，今年也是如此。据报道，商场超市纷纷打出“宝贝牌”，各类满减叠加打折，考验家长现场心算水平；一些酒店的家庭房、儿童房，以及房车露营、帐篷露营则纷纷涨价，打出儿童节亲子住宿的卖点；保险产品营销员也不忘带上节日噱头：“为之父母，计之深远。儿童节，送孩子一件陪伴一生的礼物吧”……

商家促销花样增多，家长的花销也越来越大。社交平台自然有直观的体现，以往“六一”未到，朋友圈里家长们就开始晒娃的整齐画风；今年“六一”，家长们晒出的内容也多与礼物相关：有人为全家预订了沉浸式互动秀或是亲子舞台剧，同时配上七八百元的套票截图；高档积木、大牌服饰、奢侈乐器等纷纷呈现。

商家抓住节日契机，发力“宝贝经济”，属于正常的市场行为，本来无可厚非；家长为孩子挑选各式礼品、安排过节项目，也是爱子之心的真情流露。但令人眼花缭乱的促销活动，再加上价格不菲的礼物图片，让人不禁想问，六一到底是儿童节，还是购物狂欢节？一味在节日中倡导和追求物质的给予，甚至在无形中刮起攀比之风，无疑背离了儿童节的初衷，还可能让原本纯真的孩童因此萌生“炫富”等不良意识。

孩子们还不具备成熟的消费观，儿童节确实更像一道出给家长的考题。是比赛花钱给孩子买礼物然后发朋友圈，还是放下手机，真正倾听孩子的所想所需？是直接把孩子拽到网红地点拍照打卡，还是提前做些功课，边玩边讲、寓教于乐，让孩子在旅行中更好地认知世界、开阔眼界？无论用何种方式过节，儿童节不是家庭消费日，更不是朋友圈的实力秀，用心和陪伴才是最好的礼物。相信在任何一个孩子的心中，儿童节当天快乐与否与物质的多少无关，而是在于他们是否被耐心倾听、亲密陪伴，是否真正感受到了父母的关怀、亲情的温暖。