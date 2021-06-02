国家卫健委：严控中高风险地区人员流动

5月31日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。5月以来，全国累计报告新增本土新冠肺炎确诊病例50例。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要严格控制中高风险地区聚集性活动和人员流动，阻断疫情传播。端午小长假将至，中国疾控中心研究员冯子健建议中高风险地区人员尽量避免非必要旅行。

据介绍，5月以来，全国累计报告新增本土确诊病例50例，连续18天报告新增本土确诊病例或无症状感染者，涉及多个省份。疫情呈现传播速度较快，毒株传播力强的特征。冯子健说，截至目前，由境外输入病毒引起本土传播的疫情共有30多起，每一次传入和引起本地传播的方式都有所不同。近期广州、深圳发生的本土疫情都是由境外输入引起的，其中，深圳疫情是由最早在英国发现的变异病毒引起的，广州疫情则是由最早在印度发现的变异病毒引起的。这两种变异病毒的传播能力比以前有所增强，对现有的防控措施提出了挑战。

冯子健表示，目前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，我国对境外输入的人和物都采取了严格的管控措施。接触境外人员和货物的工作人员也被列为重点人群，作为疫苗接种的优先人群，并坚持定期开展核酸检测、体温监测等健康监护措施。

米锋表示，要采取最坚决、最果断、最严格的措施控制中高风险地区聚集性活动和人员流动，阻断疫情传播；落细、落准社区防控要求，切实做好居家隔离人员管理、健康监测、物资保障等工作；强化“外防输入”各项措施。

端午小长假将至，冯子健建议公众做好个人预防措施，中高风险地区人员尽量避免非必要旅行，减少疫情跨地区传播。如果在旅行途中发生了发热及呼吸道症状，要及时退出旅行，避免和其他人接触，及时就医，特别是到有发热门诊的、规范的医疗机构去就诊。

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单日接种新冠疫苗最高超2000万剂次

本报讯（记者杨绪军 孙乐琪）5月31日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，我国新冠疫苗接种工作正加速推进，截至5月30日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗63917.2万剂次，5月以来平均每天接种1247万剂次，是4月的2.58倍，其中单日接种最高超过2000万剂次。国家卫健委表示，6月中下旬将集中开展第二剂次新冠疫苗接种工作。

国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢介绍，根据我国新冠肺炎疫情防控需要，结合供应实际和工作安排，我国正按照梯次推进、突出重点、知情同意自愿和免费接种的原则分步骤对各类人群进行接种。国家卫健委按照新冠病毒疫苗接种技术方案，对近期接种工作进行了统筹安排。6月10日至30日，将主要针对已接种过第一剂次疫苗的人群集中开展第二剂次接种。同时，对因为出国等紧急原因需要接种疫苗的人群继续接种第一剂次疫苗。7月起将继续全面推进第一剂次和第二剂次疫苗的接种，有序做好新冠病毒疫苗接种。

为保证第二剂疫苗接种，国家卫健委要求各地精准测算不同剂次的需求，留足一个配送周期的周转量，合理安排第二剂次接种。崔钢说，接种过程中个别地方组织工作还不够精细、精准，存在“一刀切”的管理简单化的现象，国家卫健委已要求各地及时发现和纠正带有苗头性、倾向性的这些问题，进一步提高精细化的管理水平和能力。

中国疾控中心研究员冯子健提醒，通常情况下，哺乳期、经期妇女都不属于疫苗接种禁忌。抑郁症、贫血、有心脏支架等患者，如药物控制良好、病情稳定或能正常生活也可以接种。正在服用抗病毒药物的，如果无法判断是否可以接种疫苗，可咨询临床医生。“接种新冠病毒疫苗时，主动说明个人健康状况和疾病、过敏史、服药情况，医生会综合判断作出适当的建议。”冯子健表示。（记者孙乐琪 杨绪军）