国家药监局：一些药品网络销售第三方平台在处方药销售等方面仍存问题

人民网北京6月2日电 （记者孙红丽）近日，国家药监局药品监管司及有关部门在京召开药品网络销售座谈会，与药品网络销售第三方平台一起就做好药品网络销售管理、确保药品网络销售持续合规展开深入交流。

会议通报了药品网络销售监测以及监管情况。药品网络销售涉及互联网诊疗服务、网上交易以及配送服务等多方面，环节较为复杂，监测发现一些平台在信息展示、处方药销售等方面仍存在一些问题。

会议要求，相关企业要按照相关法律法规以及国家药监局今年部署的药品网络销售违法违规行为专项整治行动要求，进一步严格落实平台主体责任，严格入驻商家的资质审核，严格药品网络销售经营管理，及时制止影响药品安全的行为，形成药品网络销售管理长效机制。

药品网络销售第三方平台代表表示，企业将认真落实监管部门要求，严格履行主体责任，做好药品网络销售管理。一是严把药品网络销售入口关，严格审核入驻企业资质。二是严格处方药销售管理，确保处方来源真实可靠。三是严格安全用药管理，确保公众用药安全。