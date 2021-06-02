北京：未成年人保护热线今开通

北京市12345未成年人保护热线正式开通。热线与12345市民服务热线共用一个平台，实行“一号对外”服务，将为全市303.3万未成年人撑起一把“保护伞”。

与市民服务热线“一号对外”

第一时间听取、回应儿童诉求

新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》今起施行。经市政府批准，北京市未成年人保护委员会办公室已由团市委调整至市委社会工委市民政局。根据《未成年人保护法》关于开通未成年人保护热线的相关规定，市委社会工委市民政局与市政务局、12345市民热线服务中心合作建立了北京市未成年人保护热线。

北京市未成年人保护热线号码为12345，与12345市民服务热线共用一个平台，实行“一号对外”，方便大家识记和使用，便于第一时间听取、回应儿童诉求，着力解决儿童问题诉求发现难、报告难、干预难、联动难和监督难的问题，积极维护未成年人合法权益。

受理事项“分级处置”

紧急类报警求助与110、120联动

市委社会工委委员、市民政局副局长李红兵介绍，这条热线主要受理未成年人保护政策法规咨询，提供心理疏导、情绪抚慰，个案帮扶与转介服务，以及受理未成年人生活困难求助、侵害未成年人权益事件线索以及其他涉及未成年人救助保护情形。热线的开通，拓宽了未成年人及其监护人反映诉求的渠道，为全市未成年人撑起了一把“保护伞”。

未成年人保护热线将实行受理事项“分级处置”机制，受理的紧急类报警求助、投诉和举报信息，将转110报警平台、120急救平台受理处置。未成年人保护热线移转公安部门110报警平台、120急救平台受理处置有关遗弃、性侵、虐待、家庭暴力以及其他不法伤害类的紧急类事项，将由区级民政部门及相关专家团队，配合民警出现场或应其请求跟进，提供应急处置、应急评估等专业支持或临时庇护照料服务指导，并配合司法部门做好后续涉法涉诉相关工作。

以热线为纽带构建保护体系

逐步开发公号、APP等受理途径

根据第七次全国人口普查公告，北京市常住人口为2189.3万人，其中未成年人为303.3万人，占13.8%。李红兵介绍，全市各类困境未成年人超过2.4万名，这些未成年人面临家庭监护缺失、无力监护或监护不当等情况，甚至面临遗弃、性侵、虐待、暴力伤害和其他不法伤害的高风险。

未成年人由于生理和心智特点，是典型的弱势群体，面临的风险和不确定性多、自我保护意识和维权能力弱、对外发声能力弱。本市将以未成年人保护热线为纽带，构建“监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预”五位一体的未成年人保护综合服务体系。同时，建立热线辅助支持系统，逐步开发微信公众号和手机APP客户端等，完善热线受理途径和形式，为全市儿童提供更加有力、高效的维权和帮扶服务。 （记者 王琪鹏）