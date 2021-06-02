在不断创新中接地气、聚人气，赢得群众的欢迎和喜爱，全民健身就有可持续发展的动力和活力

随着社会经济快速发展，大众运动健身的意识越来越强，相应的需求也越来越多样化。如何满足群众健身需求，各地都在积极探索。

2018年年初，湖北省体育局提出实施《湖北省新全民健身示范工程四年行动计划》，奋力推动各项举措落实落细，为群众健身提供更多便利。截至2020年年底，累计投入5.6亿元，带动各类主体投入30亿元，建设新的全民健身工程千余个，初步形成城市社区“15分钟健身圈”，人均公共体育场地面积由“十二五”末的1.29平方米增加到1.95平方米。

湖北的新全民健身示范工程新在哪里？有这样几个经验值得借鉴。

新理念创新引领，力求解决去哪儿健身和持续性健身的难题。工程覆盖一场两馆（主体育场、主体育馆、游泳馆）、体育公园、足球中心，乡镇街道健身中心、社区村庄文体广场、小区单位智能路径等，形成覆盖城乡、面向大众的新型健身设施体系，扩大了健康体育与休闲体育的统筹供给。

新机制激发活力，充分调动各方力量。通过实施项目竞争性申报机制和采取“以奖代补”的方式，带活了各级政府和市场主体投资新建全民健身场地设施的热情。

新方式压实责任，有力推进工作落实。实行标准化设计、项目化建设、制度化管理和绩效化开放，促进了“要我建”到“我要建”的关键转变。

新风尚以点带面，体育惠民。湖北省每年开展各类基层赛事活动近万场，经常参加体育锻炼人数由“十二五”末的1600万人增加到1900万人；县级以上体育社会组织达2100个、社会体育指导员超13万人；体育后备人才培养拓展了新空间。新全民健身示范工程通过与乡村振兴战略、精准脱贫、健康湖北建设、美丽乡村建设有机融合，促进了乡风文明建设、社会和谐稳定，促进了体育消费，带来了体育产业的繁荣。

全民健身，贵在创新。在不断创新中接地气、聚人气，赢得群众的欢迎和喜爱，全民健身就有可持续发展的动力和活力。

《 人民日报 》（ 2021年06月02日 15 版）