海乐苗移动接种车获批服务博鳌亚洲论坛全球健康论坛疫情防控

6月1日至4日，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会在青岛举行。据了解，为做好大会期间的疫情防控及安全保障服务，青岛西海岸新区卫生健康局、青岛西海岸新区疾控中心于日前宣布启用海尔生物海乐苗移动预防接种车，服务大会疫情防控工作。

受访者供图

据介绍，“博鳌亚洲论坛·全球健康论坛第二届大会新冠疫苗接种保障车”承担为大会服务人员接种新冠疫苗的任务。车内包含太阳能冰箱、接种台智能冰箱、医用空气消毒机、空调、无线网络、电脑、扫码枪、身份证读卡器、打印机等设备设施；车外设有登记区、留观区、应急处置区等，排队、问询、登记、接种、留观……确保整个接种过程井然有序。

受访者供图

据了解，这是由中国疾控中心牵头设计，海尔生物并联生态方于2019年研发而成的海乐苗移动预防接种车。在正式获批成为博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会新冠疫苗接种保障车之前，该接种车已在兰东路社区进行试点运行。5月25日，在青岛市疾控中心指导下，青岛西海岸新区卫生健康局和青岛西海岸新区疾控中心经组织专家对该接种车进行了材料审核和现场验收。