爱慕股份成功上市登陆上交所主板

受访者供图

5月31日，爱慕股份在上海证券交易所举办了主板上市仪式。

爱慕股份董事长张荣明表示：“今天爱慕股份成功登陆资本市场，既是对公司过去发展的肯定，也是爱慕股份踏上新征程的标志。未来，我们将通过募投项目的实施，推进营销网络建设、信息数字化建设、海外生产基地建设，持续提升公司的品牌影响力和盈利能力，使爱慕股份成为一家能为消费者创造价值、为员工提供良好发展、为投资者实现优异回报的优秀上市公司！”

据介绍，上市前夕爱慕发布了全新推广主题“美，用经历去创造”创意海报，用艺术化的表现形式传达品牌发展28年来对女性群体的关注与关爱，整组创意海报中不同状态的女性在内衣化作的“人生经历之路”上，跨越“新经历”，绽放“新光彩”，呈现出热烈的张力与全新的品牌“生命力”。同时，爱慕倾心打造一支主题TVC，配合系列海报通过展现不同女性的履历，书写出她们截然不同但都充满意义与闪光的经历，一同为大众阐述出“人生经历”所带来的“美与爱”。

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相关负责人表示，此次发行上市，将是爱慕股份的发展新契机、新篇章。爱慕股份将不断提高经济效益，更好的服务社会、回报社会，并始终秉承“创造美，传递爱”的企业使命，通过不断创造满足消费者需求的品质、时尚、健康、科技、艺术的产品和体验，实现对“美”的追求和创造，传递对全球消费者的关爱，力争实现“做内衣行业的领导品牌、做有生命力的中国品牌、做可持续发展的企业”的美好愿景。