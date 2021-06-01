提升未成年人网络素养社会、学校、家庭都不可少

6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施，未成年人的网络素养问题，被提升到法律高度。

5月30日，北京师范大学未成年人网络素养研究中心在京发布《2020年度青少年网络素养调查报告》。该中心主任方增泉及其团队的研究，给出了一个并不令人意外的结论：家庭氛围与青少年网络素养基本成正相关。

课题组将青少年网络素养分成了六个维度：上网注意力管理、网络信息搜索利用、网络信息分析评价、网络印象管理、网络安全认知和行为以及网络道德认知和行为。

根据研究，总体来说，青少年网络素养平均得分为3.54分（满分5分）。网络素养水平处于及格线以上，但有待进一步提高。其中，网络印象管理维度得分最低，网络道德维度得分最高。

从个人来看，课题组发现了几个正相关：成绩较好的青少年，网络素养相对较高；青少年上网技能熟练度高，网络素养相对越高；而且，随着每天平均上网时间增长，青少年网络素养水平逐渐下降。

从家庭来看，父母越频繁干预青少年上网活动，青少年网络素养得分反而降低。青少年所处的家庭氛围好，大部分网络素养评价维度中的得分都较好。

从学校来看，青少年在网络素养、技能课程上的收获，对提高网络素养有明显影响作用。课题组还发现，有移动设备规定的学校，青少年在网络安全和网络道德维度上的表现相对更好。

方增泉指出，赋权、赋能、赋义是青少年网络素养教育的核心理念。赋权，是要积极主动而不是消极被动地开展网络保护；赋能，网络素养教育是一种能力构建教育，让网络真正为青少年所用；赋义，则是要在更深层次的价值和意义上进行网络素养教育，让社会主义核心价值观教育落地落细落实。

基于研究，方增泉为青少年网络素养能力提升，给出了详细建议。

针对个人，可为青少年构建网络学习社区，提升他们的网络信息分析和评价能力，提高网络印象管理能力。

针对家庭，家长需自我训练，提高自身网络素养水平；注重沟通，增加温度，减少不必要的控制；安全上网，引导青少年识别有害垃圾信息；加强技术保护；在平等对话中提升青少年对网络信息的分析评价能力。

在教育上也要下功夫：完善网络素养教育体系，学校承担教育的主体责任；改善课程设置，鼓励学校开展或融合或独立的课程；加强教师培训；发挥社会大课堂育人的作用。比如企业、媒体可以进入学校开展网络素养教育。

在更广阔的层面，方增泉指出，政府需要完善法律与制度保障机制，传媒企业和技术平台形成行业自律与行业规范，最后，应汇聚社会各界力量，形成良好社会文化氛围。（张盖伦）