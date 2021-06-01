北京：新型消费升级 力促“标杆城市”

北京将推动实施“十大专项行动”，培育建设具有北京特色和全球影响力的国际消费中心城市。昨日，北京市组织召开了建设国际消费中心城市媒体通气会。市商务局、市文化和旅游局、市体育局、市经济和信息化局和相关区政府分别介绍了各自领域工作推进情况。

据市商务局副局长孙尧介绍，为贯彻落实十九届五中全会精神和国家战略部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要，北京将推动实施“十大专项行动”，培育建设具有北京特色和全球影响力的国际消费中心城市。

北京将统筹好政府与市场、国内与国际、传统与新型、供给与需求、品质与规模“五大关系”，坚持市场主导与政府引导相结合，坚持国内消费与国际消费统筹发展，坚持传统消费与新型消费协同促进，坚持消费供给与消费需求两端发力，坚持品质提升与规模发展并举，大力培育建设国际消费中心城市，全面提升北京消费国际知名度、消费繁荣度、商业活跃度、到达便利度、消费舒适度、政策引领度。

全力将北京培育建设成为彰显时尚的购物之城，荟萃全球风味的美食之都，传统文化和现代文明交相辉映的全球旅游目的地，引领创新生态的数字消费和新型消费标杆城市，成为具有全球竞争力的体育、教育、医疗、会展系列“城市名片”。

十大专项行动

打造

消费新地标

依托故宫-王府井-隆福寺“文化金三角”，推进王府井商圈“商业+旅游+文化+科技”深度融合。依托华贸、国贸、SKP等商业综合体，加快形成千亿级国际化商圈。建设新型消费圈，以环球主题公园等项目建设为重点，布局一批高品质消费设施。布局“多点一区”消费新载体，将回天地区打造成“商圈+生活圈+夜经济”消费重镇。充分发挥“双机场”优势，建设空港型国际消费“双枢纽”。加快商务领域城市更新，持续推进传统商圈、传统商场改造升级。打造京津冀城市消费联合体，建设环京2小时旅游消费圈。

消费品牌

矩阵培育

构建“集聚、传承、孵化”全链条培育体系，集聚优质品牌首店首发，进一步擦亮老字号金字招牌，大力培育孵化新消费品牌。

打造“美食、时尚、绿色”多元化消费品牌，荟萃全球餐饮品牌，打造时尚品牌活动风向标，加快绿色消费城市建设。

数字消费

创新引领

整合“新基建、新场景、新供给、新生态”关键要素，全力打造数字消费标杆城市。布局数字消费新基建，到2022年实现市级重点商圈等区域5G网络商用示范应用全覆盖。推广数字消费新场景，试点建设“智慧商店”“智慧街区”“智慧商圈”。丰富数字消费产品新供给，支持智能网联汽车等新型产品研发应用。培育数字消费新生态，推进智能制造、反向定制、数字零售等数字经济新模式。

文旅消费

潜力释放

发挥文化和旅游资源优势，推出具有全球竞争力的文旅消费产品。推动建设历史文化名城、博物馆之城、书香京城。实施“漫步北京”“畅游京郊”“点亮北京”计划。开展“非遗+旅游”“非遗+互联网”等合作。培育“北京网红打卡地”。优化全市5A级景区布局。

体育消费

质量提升

抓住冬奥契机，打造全球顶级赛事聚集地和冰雪项目消费目的地。培育一批全球顶级赛事，打造“中网”“北马”等城市名片。支持北京国际雪联单板滑雪大跳台世界杯等高水平国际赛事在京举办。丰富多样化体育消费供给，优化布局多层次体育场馆设施。

教育医疗消费

能级提升

提升国际教育、国际医疗服务能级，着力提高中医药康养消费吸引力。做强“留学北京”品牌，完善国际学生招生、教学和服务等政策。提升国际学校服务能力，在“三城一区”等重点区域新布局一批国际学校。

提升国际医疗服务水平，完善创新国际医疗服务结算方式。开发中医药康养特色旅游资源。扩大老年康养消费供给。

会展消费

扩容提质

通过补短板与锻长板双向发力，打响会展消费城市名片。加快补齐设施短板，推进新国展二三期等项目建设，打造组团式会展综合体。提升品牌展会辐射带动效应，持续提高中国国际服务贸易交易会等展会影响力，培育数字经济等“高精尖”领域的展会项目。

现代流通体系

优化升级

通过完善设施、优化布局、拓展渠道、提升服务多维联动，构建高效畅通的商贸流通体系。完善流通基础设施，加快推进顺义空港等物流基地提质升级。优化流通网络布局，加快完善生活必需品“物流基地+物流中心（配送中心）+末端配送网点”物流网络。创新流通发展方式，推动有特色的市内免税店和跨境电商综合试验区建设，增加离境退税商店数量。提升流通配置服务能力，鼓励发展优质买手团队，试点扩大进口中高端日常生活消费品和高科技消费品。

创建消费环境

新高地

着力优化政策环境、服务环境和监管环境，打造全球消费环境新高地。营造国际一流的政策环境，深入推进“放管服”和营商环境改革。打造配套完善的服务环境，打造“有温度的北京服务”。塑造诚信创新的监管环境，在市级重点商圈探索开展“条块结合”综合执法试点。

消费促进机制

协同保障

加强组织协调，成立培育建设国际消费中心城市市级工作专班。加强监测评估，构建国际消费中心城市统计监测指标体系。加强宣传推广，不断提高北京消费的国际认知度和美誉度。（记者 李佳）