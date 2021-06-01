国产颅内血栓抽吸导管系统获批

本报北京电 （记者熊建）中国首个国产颅内血栓抽吸导管系统AfenttaTM已获国家药品监督管理局批准上市。此创新产品拥有自主知识产权及循证医学证据，为中国急性缺血性脑卒中患者提供高效、快速、安全的介入抽吸取栓解决方案，以进一步降低致残率，减轻疾病负担。

卒中在中国成人致死、致残的各类病因当中排名第一。具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率以及高经济负担5大危害。其中急性缺血性脑卒中占中国卒中类型的70%左右，可以导致约10%患者90天内死亡，以及超过1/3的患者致残。健康中国行动（2019—2030年）提出，要将心脑血管死亡率降低近20%。国家卫健委医政医管局发布的《2021年国家医疗质量安全改进目标》也将提高急性脑梗死再灌注治疗率作为主要工作目标。

介入取栓治疗急性缺血性脑卒中，能有效开通脑部大血管，及时恢复血液供应，改善预后，受到全球指南的推荐。首都医科大学附属北京天坛医院神经介入中心主任缪中荣表示，以前的抽吸导管只能依赖进口，这款国产的颅内血栓抽吸导管系统采用了创新设计，手术时间短，血管再通率高，患者致残率低，同时减少了动脉夹层的发生率。为急性缺血性脑卒中的救治带来了更为高效、快速、安全的介入取栓治疗方案。

颅内血栓抽吸导管系统是禾木（中国）生物工程有限公司的核心技术研发项目。在本产品获批之前，国内只有进口同类产品。这款具有自主知识产权的中国医疗器械，更符合中国人血管条件，解决了在颅内抽吸导管方面关键医疗器械的“卡脖子”问题。