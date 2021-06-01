香港发起“快打疫苗”活动

本报香港5月31日电 （记者陈然）香港特区行政长官林郑月娥31日宣布，特区政府由即日起展开“全城起动 快打疫苗”活动，将与社会各界携手推出多项措施和各项疫苗奖赏计划，进一步鼓励市民接种新冠疫苗，大幅提升疫苗接种比率，尽快为香港建立保护屏障。

林郑月娥当日举行记者会时强调，大规模接种新冠疫苗是唯一可令香港真正走出疫情的有效途径，海外经验也证明接种疫苗是控制疫情的有效方法。未来3个月是香港防疫关键时刻，特区政府希望透过大幅提升接种疫苗比率，让社会早日恢复常态。

特区政府期望在9月前完成有关工作，让各行各业即使面对新一波疫情来临也不会受太大影响，逾百万名学生在新学年开始时也可安心回校上课。

活动下推出的举措包括以“疫苗气泡”为基础调整部分营业场所的社交距离措施，以及为接种疫苗的政府雇员提供疫苗假期等。

据了解，自香港新冠疫苗接种计划2月26日正式启动至5月30日，共有约135.93万名市民已接种第一剂疫苗，占16岁或以上合资格免费接种疫苗人数的20.7%；约100.46万名市民已接种第二剂疫苗，占16岁或以上合资格免费接种疫苗人数的15.3%。