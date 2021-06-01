共同守护少年儿童健康成长

让孩子们在新时代更加全面、健康成长，既是家长和学校的责任，更是全社会的共同课题

把儿童权利和经济社会发展相结合，才能更好保障儿童的生存权、受保护权、发展权和参与权

孩子的健康成长，离不开家庭和家长施以“无言之教”。父母以身作则，和孩子共同成长

童年是人的心灵故乡，儿童是社会的未来。6月1日起，修订后的未成年人保护法施行，以更有力的“法律之手”为孩子撑起一片晴空；教育部等15部门启动“光明行动”，努力降低儿童青少年近视率，让孩子的眼眸更明亮；最高人民法院成立少年法庭工作办公室，依法严惩侵害儿童权益犯罪……从制度到行动，全社会正在形成合力，共同守护新时代的少年儿童茁壮成长。

少年儿童的健康成长，关系国家和民族的未来。习近平总书记强调：“各级党委和政府、全社会都要关心关爱少年儿童，为少年儿童茁壮成长创造有利条件。”和以往相比，今天的孩子成长环境和条件更加优越，同时也面临着新的变化。比如，肥胖问题日趋低龄化，如何让孩子们科学饮食、合理运动，建立良好生活习惯？作为触摸着电子屏幕成长起来的一代，怎样更好处理虚拟世界和现实生活的关系，避免网络沉迷等不良现象？如何进一步构建德智体美劳全面培养的教育体系，为成长成才打下更好基础？让孩子们在新时代更加全面、健康成长，既是家长和学校的责任，更是全社会的共同课题。

守护快乐童年，需要全社会形成儿童友好的理念，注重“用一米的高度看世界”的儿童视角。如今，很多地方致力打造“儿童友好型城市”，营建环境友好、设施齐全、服务完善的儿童友好社区，并把儿童发展融入城市规划。在农村，义务教育学生营养改善计划进一步加强，孩子们从“吃得饱”转为“吃得好”。针对特殊群体，提供精细化帮助，让孩子们感受到社会主义大家庭的温暖。比如，一些地方成立“星星之家”，为自闭症儿童提供心理辅导和帮助；有些地方设立下午“四点半课堂”，为农村留守儿童、困境儿童等群体提供教育托管服务，等等。我国儿童保护的实践证明，把儿童权利和经济社会发展相结合，才能更好保障儿童的生存权、受保护权、发展权和参与权。

童年是短暂的，童年又是影响深远的。心理学家曾说，幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。进一步完善未成年人保护制度，才能更好守护孩子的童年时光，让童年成为心灵的温暖而美好的港湾。不久前，民政部等14个部门联合出台意见，推动县级儿童福利机构向未成年人救助保护机构转型，守护更多孩子的童年。修订后的未成年人保护法，在原来家庭保护、学校保护、社会保护和司法保护的基础上，增加了政府保护和网络保护，从而更能体现新时代的要求，给未成年人更立体的呵护。在制度之网更加完善的同时，家庭和学校也要让孩子们认识到，“人生天地间，长路有险夷”，温室里长不出参天大树，适当经受风雨历练，在内心埋下奋斗的种子，才能成长为顶天立地的国家栋梁。

孩子的健康成长，离不开家庭和家长施以“无言之教”。习近平总书记指出：“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师”。在孩子的成长道路上，大人的一举一动都在无形中影响孩子的行为、塑造孩子的心灵。今天的环境下，很难想象一个总是玩游戏、刷手机的家长，能对孩子起到正面引导。要求孩子做到的，家长必须先做到；要求孩子不做的，家长坚决不做。父母以身作则，和孩子共同成长。那些一起读书学习、运动娱乐的片段，将存入家长和孩子共同的“时光相册”，在余生中闪亮。

少年强则国强，少年进步则国进步。全社会共同呵护少年儿童的健康成长，培土护苗、聚木成林，就能让少年儿童成长为心怀远大抱负，有知识、有品德、有作为的顶梁柱，为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

《 人民日报 》（ 2021年06月01日 05 版）