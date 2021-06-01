优化生育政策，改善人口结构

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

人口问题是“国之大者”。国家近年来不断调整完善生育政策效果如何？此次调整将产生哪些深远影响？国家卫生健康委有关负责人31日接受了新华社记者专访。

顺应人口发展规律，积极应对少子老龄化

问：人口发展是关系中华民族发展的大事，生育政策调整完善关系千家万户。当前，我国决定实施三孩生育政策，主要基于哪些考虑？

答：我国从20世纪70年代开始推行计划生育，1982年将之写入宪法确定为基本国策。在党中央的坚强领导和全社会共同努力下，计划生育工作取得了举世瞩目的伟大成就，人口过快增长得到有效控制，人口素质明显提高，促进了经济快速发展和社会进步。

党的十八大以来，根据我国人口发展变化趋势，党中央、国务院审时度势先后作出单独两孩、全面两孩等重大决策部署，取得了积极成效。实践充分证明，党中央、国务院在人口结构转变的关键时期，科学把握发展规律，积极回应社会期待，适时作出重大决策。

当前，我国正处于人口大国向人力资本强国转变的重大战略机遇期，立足国情，遵循规律，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，能够最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用，牢牢把握战略主动权，积极应对生育水平持续走低的风险，统筹解决人口问题，为全面建成社会主义现代化强国创造良好的人口环境。

近年来政策调整使全国累计多出生二孩1000多万人

问：近年来，我国对生育政策作出了几次调整，产生了怎样的效果？

答：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人口问题，先后作出实施单独两孩、全面两孩政策的重大决策，取得明显成效。

从第七次全国人口普查数据看，目前0—14岁少儿人口占比从2010年的16.6%提高到2020年的17.95%。近年来，由于政策调整原因全国累计多出生二孩1000多万人。出生人口中二孩占比由2013年的30%左右上升到近年来的50%左右。出生人口性别比从2013年的118降至目前的111左右。

出生人口下降，群众生育意愿有待释放

问：我国实施全面两孩政策后，为什么近年来出生人口仍有下降？

答：世界发达国家普遍生育水平较低。随着我国城镇化、工业化、现代化水平不断提高，高等教育普及，社会保障完善，少生优生成为社会生育观念的主流。近年来，出生人口下降的主要原因有：

一是生育妇女规模减少，婚育年龄推迟。一方面，生育旺盛期的育龄妇女规模不断下降。“十三五”时期，20—34岁生育旺盛期妇女规模年均减少340万人，2020年同比减少366万人。另一方面，婚育年龄推迟造成当期生育的妇女减少。2006—2016年，我国女性平均初婚、初育年龄分别从23.6岁、24.3岁推迟到26.3岁和26.9岁，20—34岁女性在婚比例从75.0%下降到67.3%。此外，全国结婚登记人数连续7年下降，从2013年的1347万对下降至2020年的813万对，减少40%。其中，初婚登记人数从2386万人下降至1399万人，减少41%。

二是群众生育意愿降低。目前，我国“90后”平均打算生育子女数仅为1.66个，比“80后”低10%。2019年全国人口与家庭动态监测调查显示，有生育二孩及以上打算的妇女，仅不足半数实现了再生育。教育、住房、就业等相关经济社会政策成为影响家庭生育抉择的关键。全面两孩政策实施后，相当比例的家庭想生不敢生，排名前三的原因是经济负担重、婴幼儿无人照料和女性难以平衡家庭与工作的关系。调查显示，因为“经济负担重”的占75.1%，“没人带孩子”的占51.3%，女职工生育后工资待遇下降的有34.3%，其中降幅超过一半的达42.9%。

三是新冠肺炎疫情影响。国际多项调查研究发现，新冠肺炎疫情使得多个国家和地区生育水平下降。受疫情影响，年轻群体就业、收入状况不确定性明显增加，婚育安排进一步延后或取消。2020年我国出生人口与2019年同期比较下降幅度较大，可能与新冠肺炎疫情影响有一定关系。

促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接

问：实施三孩政策，还需要哪些配套措施？

答：要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，完善政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制，维护好计划生育家庭合法权益。要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究，促进人口长期均衡发展。

优化生育政策，促进人口长期均衡发展

问：近年来，我国人口老龄化程度加深。实施三孩生育政策，对改善人口结构、增加劳动力供给等方面会产生怎样的影响？

答：老龄化是全球性人口发展大趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情。20世纪末，我国60岁及以上老年人口占比超过10%，进入老龄社会，预计“十四五”末期将由轻度老龄化转入中度阶段（占比超过20%），在2035年前后进入重度阶段（占比超过30%）。实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，长期看有利于改善人口年龄结构，扩大新增劳动力供给，减轻老年人口抚养比，缓和代际之间矛盾，增加社会整体活力，降低老龄化峰值水平。

（新华社北京5月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月01日 02 版）