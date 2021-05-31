飞鹤528中国宝宝日启动“童心陪伴100分行动” 

5月28日，以“童心陪伴 领跑未来”为主题的“5.28中国宝宝日”倡议活动在广州举办。会上，开展了多个以关心宝宝成长为主题的活动，现场启动了“童心陪伴100分行动”。

近年来，关爱宝宝健康成长成为社会关注的焦点。其中，越来越多的家长因工作忙碌对孩子缺乏有效的沟通和互动，关注到这一现象的飞鹤与中国奶业协会、中国乳制品工业协会等20余家单位在2018年倡议设立5.28中国宝宝日，希望借助行业协会、专家学者以及社会的力量，探讨解决方案。

如今，该活动已经开展第四年，通过组织各种各样的亲子、专家讲座等活动，提高了千万家庭的陪伴意识。

吉尼斯世界纪录认证官宣布“世界上最大的由帐篷拼成的数字”挑战成功

活动现场，飞鹤邀请的亲子家庭家庭与飞鹤一起创造了一项新的世界纪录！由528顶帐篷拼成的“528”数字图案，由吉尼斯世界纪录认证官现场认证，完成“世界上最大的由帐篷拼成的数字”的吉尼斯世界纪录挑战，“528“这个数字也成为新的世界纪录。

与会各方共同启动“童心陪伴100分行动”

发布会上，关心中国宝宝成长的各方代表从家庭层面、社会层面和企业层面表达了对于陪伴的理解和倡议。并共同启动了“童心陪伴100分行动”。

“我们倡导童心陪伴100分，是希望父母能真正做到100%用心，比如每天拿出100分的时间，并长期坚持，陪孩子做100件事情等，做好陪伴的时间和质量保障。”中国飞鹤副总裁魏静说。

中国乳制品工业协会理事长吴秋林表示，希望更多的企业和个人参与进来，一起营造良好的陪伴氛围，给予中国宝宝们100分的童心陪伴。（沈美）