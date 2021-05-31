娃娃用品更需良心检测

儿童是祖国的未来，是父母的掌上明珠。总体上看，我国儿童用品质量安全形势持续向好，但新华社“民生直通车”栏目记者近日调查发现，包括儿童玩具、学习用品、服装、食品等在内，儿童用品消费投诉举报同步增长较快。

儿童用品是黄金产业，儿童消费的健康安全比黄金还宝贵。我国人口众多，儿童群体庞大，随着进入全面小康社会，“宝宝消费”潜力不断释放，儿童用品产业发展空间巨大，家庭消费中儿童支出占比越来越大。中国玩具和婴童用品协会日前发布数据显示，2020年，手推车、儿童安全座椅、奶瓶等全国玩具零售达779.7亿元。随着经济社会发展，城乡居民年可支配收入不断增加，儿童在服装、食品、药品、保健品等方面的消费为市场提供了持久动力。切实加强儿童生活和学习用品质量监管，夯实质量安全保障线，是守护儿童健康、确保产业可持续发展的底线，是促进这一新消费的生命线。

娃娃用品，更需要用全产业链的良心来检测。目前儿童用品市场的繁荣，吸引了越来越多的资本关注，而中小企业数量庞大，从产品设计到生产制造、销售，都要强化企业质量意识和市场监管。特别是儿童用品线上销售发展迅猛，直播成为线上购买玩具的重要渠道，根据中国玩具和婴童用品协会数据，目前消费者在抖音购买玩具的占比超过三成，小红书作为消费者获取婴童用品信息的渠道占比也超过三成。要按电子商务法等有关规定，夯实平台对网售儿童用品的日常监管责任，从投诉、召回、问责上建立覆盖国内外产地的全链条可追溯体系。(王立彬）