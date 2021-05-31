北京发布雷电蓝色预警 外出注意防雨防雷电

图为北京地区5月31日至6月8日滚动预报。 气象北京公众号截图

31日7时25分，北京市气象台发布雷电蓝色预警信号。气象部门提示，降雨云团自西向东影响北京市，对早高峰出行有一定影响，出行需携带雨具并注意防雨防雷电。

北京市气象台表示，预计当前至23时，北京市大部分地区有雷阵雨天气；局地短时雨强较大，并可能伴有短时大风，请注意防范。

31日一早，北京市雷声阵阵，并出现降雨。不少网友在社交平台上表示：“这雷打的都给我吵醒了”“已经打雷了”“真吓人”……

气象部门称，今天早晨至白天，北京多云转阴有阵雨或雷阵雨，北转南风2、3级，阵风5级左右，最高气温25℃；夜间，阴有阵雨或雷阵雨转晴，最低气温16℃。

图为北京发布雷电蓝色预警。 气象北京微博截图

气象专家提醒，今起三天，北京雨水将频繁“打卡”，公众外出请携带雨具，注意防雨防雷电，并及时关注临近预报预警信息。此外，早晚时段北京气温将不足20℃，体感略凉，需适当增添衣物，谨防着凉。

气象部门此前表示，本周受高空冷涡影响，前期多对流天气，请大家及时关注临近预报、预警信息，加强防范，注意出行安全。夏季是强对流天气的高发期，一旦接收到气象台发布强对流的相关预警，应按照要求采取相应的防范措施，切不可掉以轻心。（陈杭）