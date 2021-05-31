儿童用品安全不能仅靠“良心保证”

儿童用品的安全问题，直接影响着儿童的生命安全和身体健康，牵动着众多家长的心。六一儿童节快到了，据新华社报道，根据市场监管部门提供的投诉线索，市场监管执法人员围绕消费者投诉进行了调查，结果显示号称品牌儿童雪地靴，实际却是三无产品，网店称不退货就不给退款；儿童手推车稳定性差、儿童学习椅安全性能不合格……

我国是儿童用品生产和消费大国，虽然儿童用品质量安全形势总体向好，但近年来依然发生了一些儿童用品安全事件。无论是校园跑道，还是儿童玩具，都曾经发生过引起社会普遍关注的安全事件。数据显示，今年以来，全国12315平台共接到儿童用品投诉举报5.16万件，同比增长152%。

在人们心里，儿童始终处于最柔软的位置。在商品安全上，如果可以选择的话，两权相害取其轻，人们情愿是成年人商品，而不愿意在儿童用品上发生任何一点问题。儿童用品是一个良心行业，需要具有更多道德情操，不少儿童用品企业也是以此自我要求的。良心必须要有，但保证儿童用品安全，不能简单道德化。当前最需要做的，就是形成无死角的安全闭环。

儿童用品应制定更为严格的标准，这符合人们的道德认知，也已经成为市场共识。当前，仍然有必要对于儿童用品保持常态化观察，及时调整生产标准；业已执行的生产标准，必须落实到位。从市场情况来看，一些儿童用品之所以质量堪忧，一个重要原因，就是生产厂家过度逐利，材料采购、生产工艺、质量跟踪等方面都存在不达标。必须加快形成并且严格执行儿童用品现代化标准体系，探索大数据等先进技术，确保源头无忧。

近年来，儿童用品销售已形成线上、线下并进的良好态势。当下情况是，线下销售的一些痼疾没有解决，线上消费也问题频现，尤其是一些互联网平台，虽然已经做出了超大规模，但在质量管控上严重滞后。线下购物找商场，线上购物找平台，这个原则必须确立起来。尤其是互联网平台，大要有大的样子，自身掌握庞大的数据流，更应该让技术造福消费者，成为商品安全的“保护伞”。我国电子商务法规定，电商平台需对所售商品或服务承担监管责任。平台如果不肯承担责任，或者承担责任不力，都应当依法受到惩戒。

从某种意义上讲，不怕商品有问题，就怕问题无人理，这就需要畅通投诉渠道。一旦出现了问题商品，该召回的必须召回，该赔偿的必须赔偿，不能“和稀泥”，更不能“迁就落后”。

儿童用品生产要有良心，但儿童用品安全不能仅靠良心保证。儿童用品安全需形成可控闭环，源头防好，中间卡好，末端守好，才有岁月静好。安全必须落到实处。只有消费安心，才能消费放心；只有放心消费，才会扩大消费。儿童用品是一个庞大的市场，把质量底线守住了，事关千家万户的高品质生活，事关千商万企的高质量发展。