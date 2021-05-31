治预付卡“霸王条款”，提高违法成本是“王道”

由北京市商务局、市场监管局起草的《北京市单用途预付卡管理条例》（征求意见稿）即日起面向社会公开征求意见。办卡缴费概不退还、最终解释权归经营者所有等表述都属于“霸王条款”，这些将被禁止出现在合同中。一旦违规，可能会被市场监督管理部门单处或者并处警告、3万元以下罚款。（5月30日《北京青年报》）

从最初的办卡、买券，到如今的付费会员、充值满减，“先交费，后消费”的预付式消费模式已经渗透到生活的方方面面。应该说，预付式消费是一种双赢的消费模式，既有助于商家锁定目标客户，快速回笼资金，也能让消费者获得一定实惠和便利。但在现实生活中，预付卡引发的消费投诉逐年增多，成为消费者维权的“痛点难点”。

其中一个重要原因，就是一些经营者利用不公平格式条款排除或限制消费者权利、减轻或免除经营者责任、加重消费者责任。有的商家擅自规定，办卡缴费概不退还，丢失损毁概不补办；有的则是设置消费期限，过期视为已消费，余额归经营者所有；还有的直接声明，“最终解释权归经营者所有”，一旦出现消费纠纷，商家咋说咋有理。

2015年1月，国家工商行政管理总局公布《侵害消费者权益行为处罚办法》，经营者不得规定经营者单方享有解释权或者最终解释权，违反规定的，由市场监督管理部门责令改正，可以单处或者并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过3万元的罚款。相比之下，对于概不退费、过期作废等预付卡“霸王条款”，法律缺乏明确的罚则，这在无形中给了一些商家“店大欺客”的底气。

对很多消费者来说，遭遇“办卡容易退卡难”时，只能到市场监管部门、消协等方面投诉，甚至还要诉诸法庭进行维权，需要耗费大量时间和精力。因此，不少消费者都会打退堂鼓，干吃哑巴亏。而经营者完全可以以逸待劳，以不变应万变，即使有个别消费者较真到底，大不了为其办理退卡，又不影响其他客户，商家也没有实质性损失。

治理预付卡“霸王条款”，提高违法成本才是“王道”。此次公开征求意见的《北京市单用途预付卡管理条例》，将办卡交费概不退款、最终解释权归经营者所有等对消费者不公平、不合理的“霸王条款”，一揽子纳入合同禁止内容，最高拟罚3万元。这样一来，商家再想玩“霸王条款”那一套，无疑是自己往枪口上撞。此外，《条例》拟将处罚权统一授予市场监督管理部门，有助于厘清执法主体，确保执法必严、违法必究。

今年2月，中国消费者协会发布《2020年全国消协组织受理投诉情况分析》，呼吁针对预付式消费专门立法，加强消费者预付资金管控。如今，北京“预付卡管理条例”开始征求意见，带了一个好头。除了明确对霸王条款说不外，设立7日“冷静期”、经营者跑路需一次性返还余额等一系列亮点也值得称道。

期待其他地方也能快速跟进，从法律层面规范单用途预付卡管理，保护消费者合法权益。