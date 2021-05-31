近期我国疫苗接种速度加快，与局部疫情反弹有一定关系，提高公众自愿接种的意愿，不能仅仅依靠疫情“刺激”。各地应持续提高接种的组织管理水平，充分发挥基层组织的动员能力，改善群众的体验，提升服务能力，持续提高接种效率。与变异病毒赛跑，我们必须比以往跑得更快一些、跑得更前一点，这样才能及时阻断病毒传播途径、切断感染链条。

据国家卫生健康委通报，5月29日新增无症状感染者22例，其中境外输入9例，本土13例。本土病例均在广东，广州报告12例，佛山报告1例。5月30日下午召开的广州疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委有关负责人通报，21日以来感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的印度发现的新冠病毒变异株。（相关报道见A6版）

时隔270多天，广州市再现新冠肺炎本土病例，这次疫情传播特点非常突出，病毒传播速度非常快，传播力很强。自5月21日广州荔湾区的一位阿婆确诊，截至5月29日24时，本轮疫情累计已有32人感染，其中广州累计报告26例。本次疫情的第一代感染者均在同一时段出现于同一间茶餐厅，感染者之间有明确的传播链条，被媒体称为“早茶传播链”。变异病毒可以通过就餐期间短暂且非直接接触的方式传播，广州疫情的发展趋势令人关注。

当前相关地区正处于和病毒赛跑的关键时期。疫情发生之后，广州市采取分级分类防控措施，部分公交线路停运、多个地铁站点“只出不进”，切断一级防控区域出区人员流动。为迅速切断病毒传播途径，广州市将进一步扩大全员核酸检测范围，努力用最短时间实现重点区域的大隔离、大筛查。变异病毒传播力更强、危害性更高，这对相关地区疫情防控工作提出了极高要求。

与变异病毒赛跑，我们必须比以往跑得更快一些、跑得更前一点，这样才能及时阻断病毒传播途径、切断感染链条。

此次变异病毒引发的疫情再次提醒我们，全球新冠肺炎疫情形势依然十分严峻。尤其需要高度警惕的是，变异新冠病毒层出不穷，全球抗疫面临极大不确定性。正在印度肆虐的新冠病毒变异株，导致该国单日新增病例一度超过40万，其医疗保健系统已不堪重负。近日，越南发现的新冠病毒新变异株，混合了最初分别在印度和英国发现的变种毒株，可通过空气迅速传播，据称比以前已知的类型更具传染性。

周边地区疫情呈高强度流行态势，我国持续面临“外防输入、内防反弹、人物同防”的巨大压力。

坚决打赢变异病毒防控硬仗，我们要继续加快疫苗接种步伐，尽早形成群体免疫屏障。连日来，广州市民接种新冠疫苗热情高涨，一些接种点排起了长龙。近期我国疫苗接种速度加快，与局部疫情反弹有一定关系，因此也有了这样一种说法——“宣传半年不如某某确诊半天”。但是，提高公众自愿接种的意愿，不能仅仅依靠疫情“刺激”。各地应持续提高接种的组织管理水平，充分发挥基层组织的动员能力，改善群众的体验，提升服务能力，持续提高接种效率。

发生在广州的疫情提醒我们，在疫苗接种工作中，应该重点突出、重点优先。广东是疫情期间入境人数最多的省份，据介绍，目前每天全国入境人员，广东就占了90%。当前加快疫苗的接种进度，要进一步突出重点地区、重点人群，要优先确保疫情发生风险高的口岸城市、边境地区获得充分的疫苗供应。相关地区应大力推进大型临时接种点的建设与管理，实施集中的、地毯式的接种，为群众提供有温度的、人性化的服务。

发生在广州的疫情还提醒我们，当前本土局部疫情不断出现，落实疫情防控常态化措施，不能有须臾放松。2021年上半年的最后一个小长假端午假期即将来临，与“五一”类似，目前端午假期的火车票及一些中短途旅游产品，销售预订情况依旧火爆。假期在即，广大群众要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性，切记不要前往疫情中高风险地区，出行时必须做好个人防护，疫情防控决不可掉以轻心。