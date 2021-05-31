安 全

● 找房子时，先考虑安全和地段，附近的治安很重要，地段不要太偏。如果有可能，尽量选择朋友扎堆的地段，互相有个照应。满足这两点，再考虑其他因素。

● 独居女生订外卖或者收快递时记得留“X先生”之类的男性署名。

● 拆掉快递后记得把个人信息处理干净。

● 可以在门口安装一个可视门铃代替猫眼，还有监控作用。

● 独居女生可以在家里放一些男士物品，比如在阳台、窗台等显眼位置晾晒男士的衣物，制造“家里有男人”的场景。

● 备一个蜂鸣报警器。

● 保持和家人、朋友的联系，手机设置好紧急联络人。

● 晚上打车坐后排，拍好车牌号发给朋友或家人。

● 定期检查电器是否安全、有无漏电情况，燃气灶是否漏气、有无老化痕迹。

生 活

● 家里备着药箱，放一些常用药和消毒物品：感冒药、退烧止痛药、碘酒、酒精、消毒棉签、纱布、创可贴、体温计……

● 一个人吃饭要控制用量，同时也要通过不同食材的搭配，保持营养均衡。蛋白质、脂肪、矿物质、碳水化合物、维生素C、胡萝卜素是人体所需的6种基本营养。从这6大食品类中各选1种，就可以轻松拟定营养均衡的菜单。

● 房间是真正属于独居者自己能够掌控的空间，扫除、整理、修理……这些看似繁杂的家务事，其实可以为独居者增添成就感和掌控感，从而居住得更加舒适。把没用的东西减到最小、最少；物件使用完毕后一定放回原位；必要时可以请人帮忙分担家务；扫除工具能使用自如；最重要的是勤快。

● 收纳的基本原则——方便自己收拾。适度的空间是重点，收纳空间应当大小适当，东西拿出来之后也可以轻松地收回去，还要不妨碍活动空间。

● 插花和绿植，为生活增加一些绿色。绿色和鲜花会让屋里的气氛变得舒适，也能使人心情开朗，因此可以给家里增添一些植物作为点缀。插花也是不错的选择，可以陶冶情操，尽享创作的快乐。

（本报记者 张一琪整理）