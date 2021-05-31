携手推动全球疫苗公平分配

“新冠肺炎疫苗实施计划”（以下简称“实施计划”）是一个全球合作项目，旨在确保疫苗公平分配。该项目由全球疫苗免疫联盟、世界卫生组织和流行病防范创新联盟共同牵头成立，并与来自发达国家和发展中国家的疫苗生产商以及联合国儿童基金会、世界银行等机构合作，推动低收入国家及时获得新冠疫苗。

“实施计划”正在推进有史以来规模最大、任务最复杂的疫苗分发行动。截至目前，“实施计划”已向全球125个国家和地区送去了疫苗，其中包括75个“实施计划”预先市场采购承诺机制支持的低收入经济体，这是一个巨大的进步。但当前全球疫苗分配仍存在严重不平等，要实现在全球终结新冠肺炎疫情大流行的目标，仍要付出艰苦的努力。我们鼓励所有拥有多余疫苗的国家分享这些疫苗，以保护其他国家的高风险人群。

疫情无国界。人们从应对新冠肺炎疫情大流行中认识到：在所有人都安全之前，没有一个人是安全的。国际商会今年1月发表的研究报告显示，如果发达经济体不为发展中国家提供公平的疫苗接种机会，将给世界造成1.5万亿至9.2万亿美元的损失。让全球公平获得疫苗，这是缓解疫情大流行对公共卫生和经济影响的重要途径。

“实施计划”是一个可能实现疫苗公平分配的正确机制。全球需要采取更多行动以尽快战胜疫情，我们呼吁获得疫苗大量供应的国家与“实施计划”共享疫苗，呼吁各国政府在当前需要国际合作应对疫情之时，取消所有疫苗原料出口管制，并尽快提供至少16亿美元的额外资金，保障“实施计划”预先市场采购承诺机制支持的国家预订今年及明年初所需的疫苗。

中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗不久前正式获得世卫组织紧急使用认证，全球疫苗免疫联盟对此表示欢迎。这意味着世界多了一款安全、有效的疫苗来应对疫情大流行。全球疫苗免疫联盟对采购所有得到必要认证的疫苗持开放态度，我们非常希望国药集团能够在全球推动疫苗接种、终结疫情大流行的关键阶段发挥重要作用。

习近平主席去年5月在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。中国已正式加入“实施计划”，并承诺向其提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。这是中国疫苗成为全球公共产品的重要一步，我们欢迎中国的承诺和担当。

鉴于中国在应对疫情大流行中发挥的积极领导作用，以及中国持续不断的疫苗研究工作，我们认为，中方在参与“实施计划”、向预先市场采购承诺机制支持的国家公平分配疫苗方面有很大发挥作用的空间。为应对新冠病毒变种，我们鼓励各国机构提交有潜力的候选疫苗，与“实施计划”共同合作研发。

早日实现疫苗公平分配对所有人都有利，疫苗分配的任何延误都将延缓经济、贸易、人员往来恢复正常的时间，迟滞经济复苏。当前迫切需要疫苗供应大国与“实施计划”共享疫苗，以满足紧急需求，实现“实施计划”今年提供至少20亿剂疫苗的目标。

（作者为全球疫苗免疫联盟首席执行官）

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 03 版）