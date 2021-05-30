医生有了AI助手 智慧医疗乘“云”而上

作为贵州本土互联网企业，贵阳朗玛信息技术股份有限公司紧紧抓住贵州发展大数据的东风，于2015年形成线上网站、线下医院的“互联网+医疗”布局，有力提升了优质医疗资源的效率，降低了群众的医疗成本。

医生有了AI助手

在贵阳市第六医院影像科，医生黄达巍将患者的胸部正位X光片放进扫片仪，导入大数据分析医疗影像诊断系统，短短几秒钟，结果就显示了出来。

这套系统是朗玛信息在大数据人工智能应用领域取得的新成果。近年来，朗玛信息自主研发了AI智能诊断实验室，由AI系统自主学习经专家诊断的病理影像后进行智能诊断。 “通过这套系统，基层医院也能诊治上级医院才能看的疾病了。”黄达巍认为，AI智能诊断实验室减少了普通病和常见病对三甲医院、专家诊断的过分依赖，有效降低了百姓的医疗成本。 该系统经过5年多的发展，已形成基于人工智能的大数据分析医疗影像诊断系统和贵州省区域内关于电子病历样本的医疗数据云。 “通过将海量医学知识‘描述’给机器人‘医生’，让其储备知识、学会‘思考’，逐步实现对疾病的诊断。”朗玛信息总裁王健告诉记者，未来通过实验室阶段后，机器人“医生”将成为医生们的“智慧帮手”。

互联网医疗“触屏可及”

自新冠肺炎疫情发生后，人们开始更多地关注互联网医疗。 朗玛信息紧急打造了39健康抗击新冠肺炎疫情问诊平台，为群众免费提供远程问诊服务。该平台上线后，得到全国2200余名中国志愿医生的积极响应，其中呼吸科类专家达500余名。医生通过视频问诊和图文问诊的方式，为居家多种症状患者提供了专业的咨询和就医建议，有效减轻了实体医疗机构就诊压力，减少了百姓实地就医交叉感染的风险。 互联网医疗的便捷性，不仅体现在“战时”，更体现在平时。 借助互联网，基层群众在家门口就能“看上病、看好病”。由贵州省卫健委和朗玛信息携手打造的贵州医疗健康云公众服务平台（贵健康APP），覆盖了全贵州的远程医疗服务网络体系，匹配了来自全国的医疗专家；朗玛信息搭建的39互联网医院，利用便捷的移动终端设备，通过远程医疗模式，使基层老百姓享受到优质的医疗服务。 瞄准老年人看病频繁却行动不便的难点，朗玛信息研发了便携式生物医疗检测设备，并开发出IPTV智慧医疗家庭健康服务平台，为社区和家庭提供集慢病管理、健康咨询、知识科普、健康提升于一体的系统服务。 据贵阳朗玛信息技术股份有限公司公共关系部主管黄燕介绍，使用便携式生物医疗检测设备，患者在家就可以完成血糖、总胆固醇等多项指标的测量，监测数据将及时上传云端，为开展基于医疗大数据分析的慢病管理服务奠定了基础。

党建提升企业组织力

“企业的快速发展，离不开党的政策和企业党组织发挥的战斗堡垒作用。”贵阳朗玛信息技术股份有限公司党支部书记、副总裁张健告诉记者，该公司让党建工作与企业发展深度融合、同步推进，提升了企业组织能力，推动了企业健康快速发展。 朗玛信息推行由董事会成员、高管担任党支部书记，同时打造了多功能的“党建+”工作平台，切实把党建工作接入企业研发、生产、经营、综合管理等领域、环节，确保党建工作全覆盖。 公司还大力开展“双培”工作，将优秀人才吸纳到党组织中来，同时，积极把党员培养成业务骨干，以党员带头开展科研攻关、技术创新，让他们在关键岗位上得到充分锻炼。 针对公司党员普遍年纪轻、学历高、工作生活网络化等特点，朗玛信息利用公司OA和线上论坛，搭建起支部活动“局域网”。公司董事长王伟表示：“未来，朗玛信息将坚定地深耕互联网医疗领域，积极为群众提供普惠、便捷的优质医疗服务。”