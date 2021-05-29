“运用科研力量 构筑‘肠’期健康”世界肠道日主题活动在京召开

5月29日是世界肠道健康日。为推动肠道健康相关知识普及，提升大众肠道健康意识，由中国保健协会指导，人民健康支持，御芝林主办的“运用科研力量 构筑‘肠’期健康”活动在北京举办。会上专家一致认为，合理膳食、规律生活、加强肠道健康管理是提升肠道健康水平的重要方式。

活动现场。

“肠道不仅吸收人体所需的营养物质，还排除毒素促进人体健康，合理膳食对肠道健康至关重要。”中国保健协会副理事长兼秘书长徐华锋表示，促进肠道健康要改变不良生活饮食习惯，形成科学合理的健康管理模式。

为进一步强化慢病管理，推动中医药创新，促进云计算、物联网、人工智能、5G等为代表的新技术在医疗健康产业的发展，御芝林宣布建设“数据生态化健康管理基地”。会上，中国保健协会副理事长兼秘书长徐华锋正式向河北御芝林药业有限公司总经理赵大鹏授牌打造“数据生态化健康管理基地”。据悉，该基地将建设大数据生态化中心，通过大数据将健康咨询、健康产品、健康服务各部分串联，完善健康管理产业链条。

授牌仪式。

徐华锋强调，科普宣传非常重要，在让受众理解并接受健康知识的同时，需要有一套科学合理的健康管理模式，不仅能提高大众健康意识，更能引导大众付诸行动。在数字化时代中，“数据生态化健康管理基地”符合社会发展需求，有利于促进行业高质量发展，更好的服务人民群众。

河北御芝林生物科技有限公司副总经理张兰兰介绍，御芝林自建的智能服务系统，沉淀了大量的人体健康数据，通过对这些数据进行分析、挖掘以及深度算法研究，对人体肠道进行画像，并以这些画像为导向来进行科研探索。中医药在治未病领域具备独特优势，御芝林注重推动传统中医药和现代科学相结合、相促进。在产品研发方面，公司以产品和技术创新为核心动力，成立了专业科研团队，在肠道健康、心脑血管、骨骼养护等重点健康领域，不断创新研发产品。同时，以循证医学研究的专业态度挖掘中药价值，以中医药为基础运用现代科学技术和理论，促使产品或解决方案更加完善。

会上，“全民肠道养护——百万关爱直通车”正式启动。启动仪式上，御芝林向有肠道问题人群免费提供了100万份产品，以进一步推动国民肠道健康发展。

河北御芝林药业有限公司总经理赵大鹏表示，每一代人都有自己的使命和责任，企业亦是如此。身处新时代的洪流中，御芝林在完善自身发展、创造更大社会价值的同时，更是以无畏担当的初心反哺社会，承担更大的社会责任，希望通过企业的努力，能为国分忧，为社会做贡献。

赵大鹏介绍，御芝林在中国保健协会指导下发起的“全民肠道养护——百万关爱直通车”公益活动，旨在帮助真正有需要的人提高肠道健康水平，根据国民肠道现状，提出公益解决方案。肠道是人体的免疫和排毒器官，对健康有着举足轻重的影响，提高全民肠道健康水平，有利于推动健康事业全面发展。

“我们以感恩之心回馈社会，希望能帮助到更多饱受便秘困扰的人，助力他们尽快恢复健康生活，也为社会健康发展尽企业的绵薄之力。”赵大鹏说。

另外，在“聚合多方力量 助力肠道健康”的圆桌论坛上，中国保健协会副理事长王中、北京中医药大学东方医院脾胃肝胆科主任医师孟捷和赵大鹏展开了主题讨论。

王中表示，要让更多大众关注肠道健康，通过规律生活作息和日常饮食，辅助保健食品。互联网的发展为通讯带来了很大的便捷，要积极开展科普宣传，举办公益活动，促进国民健康水平的提升。孟捷认为，当前很多人处于亚健康状态，要进一步提升大众的健康素养，让更多人了解肠道健康知识，还需要临床医生的进一步努力，也希望未来的科研能够应用到生活的各方面，从日常生活小事着手改善居民健康水平。

赵大鹏提出，在肠道领域各个企业都在引进新技术和研究成果，竞争日趋激烈。对企业来说，要加大产品研发力度，用新的技术手段来助力研发，进一步解读肠道的作用机理，深入研究肠道菌群以及中药的作用效果，将研发同现实相结合，推动中药发展的同时也进一步满足消费者多层次的消费需求。