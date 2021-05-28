警惕“熊孩子”“鸡娃”背后的标签化思维

新修订的《未成年人保护法》将于6月1日起施行。针对所谓的“熊孩子”“鸡娃”问题，全国人大常委会法工委相关负责人26日在记者会表示，给有不良行为或者严重不良行为的未成年人戴帽子，叫“熊孩子”，不符合保护未成年人的理念；不赞同一些家长逼迫未成年人额外参加有关培训机构学习的行为，也不赞同给这些家长和学生戴一顶“鸡娃”的帽子。

近年来，“熊孩子”“鸡娃”等指代部分孩子的称谓充斥各类媒体和平台，大有泛滥之势。随意给未成年人贴标签，不仅无助于解决现实问题，还可能给孩子造成新的伤害。全国人大常委会法工委明确反对这两顶“帽子”是一种必要的纠偏。“熊孩子”“鸡娃”等称谓及其背后的标签化思维，也应引起各方重视和警惕。

标签化思维实际上是一种简单化、绝对化的思维方式，即非白即黑、以偏概全。“熊孩子”原本泛指那些顽皮捣蛋、不守规矩、惹人讨厌的孩子，但现在，这个概念被无限泛化，个别无法无天、涉嫌违法犯罪的孩子也被称为“熊孩子”。

不分青红皂白给孩子贴上“熊孩子”标签，很容易让家长在管教时陷入无所适从的困境。比如，有的家长小题大做，把孩子偶尔的出格行为视为常态，对孩子非打即骂；有的家长无原则“护犊子”，即使孩子杀人放火，也以“他还是个孩子”来辩解。教育孩子，不能忽视问题的复杂性和多样性，要具体问题具体分析。

有时候，标签化就是“污名化”，这在“鸡娃”这个称谓上尤为明显。“鸡娃”指的是父母给孩子“打鸡血”，不断地给孩子安排学习和活动，不停地让孩子去拼搏。目前，围绕“鸡娃”这一称谓，育儿界已形成了一个“黑话”体系，“家鸡”“荤鸡”“素鸡”等不一而足。

当一个人被贴上标签，他就会作出自我印象管理，使自己的行为与所贴的标签内容相一致，这在心理学上被称为“标签效应”。当孩子被贴上“熊孩子”标签，他们就会在潜意识里形成消极暗示，认为自己就是“熊孩子”，甚至破罐子破摔。同样，“鸡娃”这一标签使得家长和孩子身心俱疲。因此，更好地保护未成年人，不妨从拒绝标签化开始。