所谓大陆阻碍BNT疫苗售台的说法完全是无中生有

本报北京5月27日电 （记者汪灵犀）国台办发言人朱凤莲27日应询表示，所谓大陆阻碍BNT疫苗售台的说法，完全是无中生有。民进党当局领导人的这番谎言，再次暴露他们甩锅大陆、推卸责任的一贯政治操作和转移焦点、掩盖问题的惯用伎俩。

有记者问，民进党当局领导人蔡英文声称，因大陆介入致使台无法和德国拜恩泰科（BNT）原厂签约购买疫苗。对此有何评论？朱凤莲在答问时作上述表示。

她说，众所周知，早在2020年3月，上海复星医药集团即与德国BNT公司签约，参与BNT疫苗研发并拥有在中国大陆及港澳台地区的独家商业权益。民进党当局对此心知肚明，却不循正途，非要违反商业规则和诚信原则，绕过上海复星医药集团向德国BNT公司购买疫苗。他们明知不可为而为之，说明考虑的根本不是解决台湾民众实际需求，而是做做样子，欺骗岛内民众，为自己谋取政治私利。

朱凤莲表示，人们看得很清楚，在疫苗问题上，是民进党当局一直在设置障碍。时至今日，岛内疫情蔓延，民众苦盼疫苗，但民进党当局仍执迷于政治操弄，抛出种种说辞、编造种种戏码，继续将岛内民众的生命健康和卫生福祉践踏在自己的政治私利之下。他们这出戏码多演一天，防疫的宝贵时机就多耽误一天，岛内民众就将多一天付出生命健康的代价。