抓住消费决策方式变革中的商机（品牌论）

移动互联网改变着我们的消费方式，也改变着我们消费决策的方式。

回想“前网购”时代，我们怎样购物？虽然也货比三家，但消费者对于产品的了解，主要来自商家广告与导购推销。衣服鞋帽这类快消品，我们尚可自己穿上试试，好不好看、合不合身，当下就能判断。但像冰箱、彩电、手机、汽车这类耐用品，价格高、使用寿命长，产品在品质、性能上的差别，很难在短短几分钟的选购过程中充分体现出来，很多人对这些“大件”的比较，某种意义上成了对商家广告和导购员推销能力的比较。

这造成了消费市场上的一个悖论：越是消费者慎重决策的耐用品，消费者却越容易陷入到信息不对称之中。所以早年间的中国消费者，想买到优质商品，要么选择大商场、大品牌，但同时也为此支付一定的溢价；要么找熟人推荐，利用熟人口碑和使用经验来辅助消费决策，但适用范围毕竟有限。

电商时代的来临，让消费者第一次可以直观看到其他购买者的评价。这大大缓解了信息不对称的问题，有力震慑了那些以次充好、虚假宣传的商家。但购买者评价也有短板，一是评价内容的详实程度不足，寥寥数语的“好评”满足不了消费者对产品深度了解的需求——别人都说好，就一定代表适合自己吗？二是无法实现跨产品的比较，当几个产品都很受好评的时候，到底该选哪个，这对许多消费者来说仍然是个问题。广大用户还在呼唤更专业、更客观、更走心、更生活场景化的商品推荐形式，让大家的消费决策更加心中有数。

这就催生了一个全新的业务：评测。什么叫评测？冰箱谁家保鲜功能好——有人买来各大品牌产品，把同样的食物放进去做观察实验；哪个牌子的吸尘器吸得最干净——有人往地板分别洒上豆子、头发、面粉，轮流测试市面上的主流产品……大量评测让同类产品在质量、性能上的对比，变得相当直观且有说服力。被评测商品各有所长，评测者往往也会分类推荐：注重消毒杀菌的买家，可以选哪台冰箱；家里养宠物的消费者，可以买哪个吸尘器；爱打游戏的用户，适合用哪款手机……各类评测，让消费者告别了被动承受“王婆卖瓜，自卖自夸”的困境，走向“是骡子是马，拉出来遛遛”的主动局面。

事实上，这样的深度分享内容，从前也有，不过是散见于网络社区中的各个角落，需要消费者自己费力发掘。但有需求就会有市场，越来越多的创业者看准这一领域，开始有意识将这些优质攻略、评测、“种草”等内容聚合起来，打造成一个平台。当平台上的优质内容足够多，人人买东西前都想来取取经、避避坑时，这个平台本身就成长为一个拥有高流量的“装机必备APP”，成为用户消费决策的入口。目前在各细分领域，已初步出现了一些这样的专业消费决策平台，比如美妆护肤领域的小红书，电器领域的知乎、什么值得买等等。

这些平台的出现，改变了品牌内涵。过去，人们可能一听松下、索尼的牌子，就足以形成消费决策。但今天，任你是德国制造、日本技术、英国设计，都要拉出来评一评、测一测。不少国外大牌，还真就在这个环节“现了原形”“跌了眼镜”，被消费者斥为“智商税”。对商家而言，这既是挑战，更是机遇，尤其是中国品牌。一些质优价宜的国产品牌就是在与外国竞品的对比中被消费者发掘出来，获得了成功。

真金不怕火炼。在“评测时代”，消费决策的方式正发生重大变革，中国品牌要抓住机遇，顺势而为，用品质和性能打一场品牌“翻身仗”。