体教融合，上学踢球两不误

近日，中国足协向47家会员协会及超甲乙三级职业俱乐部发布了《中国青少年足球联赛暨中国足协全国青少年足球联赛男子初中年龄段U13、U15竞赛方案》，并广泛征求意见。这项赛事将面向俱乐部梯队、社会青训机构、体校和学校的所有适龄青少年队伍，消除参赛壁垒，成为一大亮点。

为什么要推出中国青少年足球联赛？中国足协副主席高洪波在接受采访时做出了回答：“足协在调研时发现，足球在小学阶段开展得非常红火。但到了初中阶段，踢球孩子的数量下降较多，原因在于孩子的学习压力增加，家长也会对孩子的未来发展有更多思考。中国足协始终坚持、倡导体教必须融合，让孩子不脱离家庭、学校和社会，同时有高水平的训练和比赛。”据了解，此项赛事将按照学年进行比赛设置，赛事跨年，不影响青少年球员的学业和考试，让更多球员和队伍获得比赛机会。

针对高水平青训教练匮乏的问题，高洪波说：“我们会积极推进高水平足球教练进入学校和社区，在专项能力的提升上给小球员提供机会。”同时，更多比赛不仅可以发现优秀球员，也能发现优秀青训教练。通过对教练的继续培训，提升他们的执教能力，从而培养更多的青少年球员。

高洪波表示，希望通过赛事的搭建，鼓励地方把初中阶段的联赛建立起来，“参与的孩子多了，精英球员才会更多地涌现”。中国足协还将调动各类社会资源，对各地方赛事给予一定的资金、政策、竞赛管理服务等方面的支持，并统筹各地方青少年品牌赛事，为高水平精英队伍创造更多的比赛机会。

以赛事为引导，让有潜力的精英球员在初中阶段同时兼顾文化教育和专业训练——这是中国足协做出的积极探索，同时也是《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的意见》发布后，体教融合在足球领域迈出的坚实一步。

《 人民日报 》（ 2021年05月28日 15 版）