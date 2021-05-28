临期购买，也是节约行为

据本报报道，近日，一些热门商圈或社区超市以白菜价售卖临期食品，不少消费者对此十分买账。有的囤货党因为爱上临期食品，甚至一改此前的购物习惯。此外，有的网购平台还采用更为直接的“倒计时”定价法，让不少人眼前一亮。

为了保证食物品质，直接扔掉快过期的食品，是一些超市、熟食店、烘焙坊的通行做法；也有相当一部分消费者，在选购食品时会专门翻找挑选日期最新的食品。由于商家和消费者对临期食品都另眼相看，所以，眼睁睁看着临期食品变成过期食品。且不说勤俭节约一直都是中华民族的传统美德，如今，反食品浪费已经明明白白地写入法律。一般的食品，只要还在保质期内且按要求贮存，食用安全就不会打折；如果因“色香味”中的某项指标不佳，将它们销毁或遗弃，既是一种对消费主义的过度追求，也不符合反食品浪费法的立法精神。

日前，南京一家面包店因扔掉品相不好和当天未能售出的面包，受到网友批评，并被监管部门责令改正。到底怎么处理临期食品才算妥当，一时成了社交网络的热议话题，这也是餐饮类商家的必答题。在种种建议中，为加速临期食品的售卖，通过降低价格吸引消费者，不失为一个降低成本、物尽其用的好办法，大多数店铺表示愿意采纳。

随着临期食品成为热门话题，临期食品也比以前热销。出人意料的是，很多年轻人开始青睐临期食品。出于珍视粮食外加物美价廉的考虑，用白菜价去买临期的好货，在年轻消费者中形成一股新风潮。瞄准临期食品表现出的巨大市场潜力，不少投资人已将其当作新风口。

值得提醒的是，售卖临期食品，初衷是在保证安全的前提下减少浪费，相关的生意经可不能因一味逐利而变味。安全第一，必须是临期食品的售卖底线，如果发现把过期食品重贴临期标签、低价出售等违规现象，监管部门应该从严处罚，决不姑息。另外，在实际销售中，许多超市会将不同保质期的食品进行混卖，不仅容易混淆消费者的判断，也降低了打折出售临期食品的效果。《北京市反食品浪费规定》草案近日出台，明确鼓励对临近保质期的食品设专区集中陈列出售。对此，超市、商场、便利店等涉及食品销售的场所应该给临期食品留出标示醒目的专属区域，同时打磨服务细节，保障临期食品的购物体验。

临期食品升温，就是给“舌尖上的浪费”降温；一买一卖之间，体现节俭低耗的经营智慧，折射趋于理性的消费态度。临期食品备受青睐，不仅是买卖两者间的双赢，更是社会发展和资源节约间的共惠。随着越来越多的临期食品“变废为宝”，势必会节约更多优质的公共资源，有助于实践可持续的发展模式和文明绿色的生活方式。