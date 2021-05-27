“2021中国白茶大会暨政和白茶交易大会”在福建政和举行

5月27日，以“统筹茶文化、茶产业、茶科技，助推中国白茶高质量发展”为主题的“2021中国白茶大会暨政和白茶交易大会”在福建政和中国白茶城举行，来自全国的白茶主产区及相关重点产茶县政府代表、白茶企业代表、品牌经销企业、各级行业组织代表，知名专家学者以及中茶协电商委和市场委的代表400余人齐聚白茶城，共商中国白茶产业发展大计。

与会嘉宾共同开启会议序幕

政和县是中国白茶之乡，素有“千年白茶，百年工夫”之美誉，优越的生态环境和精湛制茶技艺，造就了政和茶叶独特的品质。

“白茶是我国的特有茶类产品，近年来发展形势喜人。”中国茶叶流通协会会长王庆介绍。据协会调查显示，2020年，全国白茶产业的农业产值75.2亿元，全国已有十四个省区市生产白茶；在流通消费市场中，白茶产品也高速跃升为最受瞩目的热点品种，受到业内外的普遍关注。王庆表示，今后，协会将继续与全国各产区政府紧密携手，共同推动中国白茶等六大茶类的流通与消费，宣扬茶文化、锻造茶产业、发展茶科技，为持续推进中国茶业的高质量、可持续发展做出应有的贡献。

南平市人民政府副市长何明星表示，将以本次白茶大会为契机，进一步深挖茶产业资源和内涵，打通茶产业全链条，同时积极建设“无肥无药”生态茶园，稳定现有茶园面积，推动茶叶提质增效，带动村财村民增收，把茶产业作为绿色发展和乡村振兴的支柱产业。

近年来，政和县积极实施品牌战略，主动融入武夷山水品牌建设，以茶产业为核心，打造地方产品名片，相继出台了扶持区域公用品牌发展、茶产业跨越发展等政策，全力推动茶产业快速发展。

4月24日开业运营的中国白茶城是政和县2019年引进的央企项目，是中国农批携手政和县政府联合出资兴建，由中国农批控股并具体负责实施建设和运营的国有项目。白茶城占地120亩，总投资8亿元，总建筑面积约18万平方米。

白茶城以白茶交易为核心，多品种茶叶交易相融合，建设成集茶叶展示交易、检测认证、年份茶仓储、物流服务、信息发布、期货拍卖、金融服务、白茶价格指数发布及茶文化旅游等九个功能为一体的“一站式”全国白茶集散中心。中国白茶城开业运营，有力促进政和县白茶产业快速健康发展，提升政和白茶市场竞争力，对完善茶产业链条，促进茶农增收、助推乡村振兴具有十分重要意义。

“首届中国白茶大会暨政和白茶交易大会在我县召开，是政和茶产业发展中的一件盛事、喜事，也是对政和白茶在中国白茶中占据重要地位的深度认同。”政和县委书记黄拔荣说。

当天下午，2021中国白茶流通峰会在中国白茶城举行，中国白茶研究院长孙威江、福建农林大学经济学院院长刘伟平等专家分别从质量安全与标准、消费市场建设、乡村振兴、品牌建设、产业建设等方面助推白茶产业高质量发展进行交流。2021中国白茶产区政府沙龙在政和县石圳朱子书院举行，参会人员讨论并确定了《中国白茶政和共识》。

此次活动由中国茶叶流通协会、福建省供销合作社联合社、南平市人民政府主办，中共政和县委、政和县人民政府承办，中国茶叶流通协会茶叶市场专业委员会、中国茶叶流通协会电子商务专业委员会、福建省茶叶流通协会、政和县茶业协会、中国白茶城、政和有关单位协办或承担大会各项工作。