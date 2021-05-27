2021中国医药行业未来发展峰会在京举办

人民网北京5月27日电 （记者乔业琼）日前，由全国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会、中国老年保健协会合理用药评价办公室共同举办，《消费日报·品牌报道》专刊支持的2021中国医药行业未来发展峰会暨中国药物经济学医药品牌论坛在北京举办。

会上，中国发展研究院副院长刘小忠做主题发言。他说，医药行业品牌建设与战略创新离不开五大要素，即战略决定企业的方向、模式决定企业的优劣、管理决定企业的效力、金融决定企业的速度、人才决定企业的核心竞争力，并进行详细阐述和分析。

国家神经系统疾病临床研究中心、北京天坛医院神经病学中心主任医师郑华光在会上发表《关注慢病管理 助力健康中国》的报告，并从脑健康的定义及精准诊断入手，详细展示了二级预防和二级预防用药、急救等方面的工作进展和成果。“落实大健康理念，涉及点多面广，需要把各个环节的工作都做好。”郑华光说。

会上还同期举办了主题为“以基药为核心的用药导向”的研讨活动，围绕基本药物政策趋势与医药产业发展、药物经济学评价、基本药物制度对合理用药的影响等多个议题进行深入研讨。