“正青春、爱健康——校园行”启动仪式在京举办

5月25号，“正青春、爱健康——校园行”活动启动仪式在北京国际职业教育学校举办。据悉，本次活动是由北京性病艾滋病防治协会与北京市疾控中心联合理事成员单位，共同探索出的适合青少年特点的防艾宣传形式。

会议现场。

“知艾防艾，共担责任，共享健康青春，同学们让我们携起手来，为遏制艾滋病传播，为健康中国贡献自己的力量。”伴随着北京国际职业教育学校的同学向全市青少年发出预防艾滋病宣传的倡议， “正青春、爱健康——校园行”启动仪式被推向了高潮。

中国性病艾滋病防治协会副会长王新伦介绍，艾滋病是我国重点防控的传染病。目前，我国新报告艾滋病感染者中95%以上都是通过性途径感染的，其中青少年群体是防控的重点人群。青少年学生正处于青春期，是重要人生阶段，生理、心理、社会身份等都逐渐向成人过度，也是人生观、世界观、婚恋观形成的重要时期。青少年对性产生好奇是正常表现，家长、教师和社会有责任为青少年提供正确、及时的性知识、性道德、性责任方面的教育指引，避免青少年学生受到不良信息误导，发生不安全性行为，从而感染艾滋病。

北京市疾控中心党委书记、北京性病艾滋病防治协会会长黄春提出，近年来，北京市通过创新性防控措施的实施，加强针对青少年的防艾工作，通过多种形式、有重点、广覆盖深入开展防艾宣传活动。通过民间组织、大学校园免费发放或安装自动销售机投放HIV尿液检测服务包、e检知互联网预约检测及线上直播宣传等多种形式预防艾滋病传播。

北京性病艾滋病防治协会副会长福燕介绍，此次启动的“正青春、爱健康——校园行”活动，就是为帮助青年学生，尤其是职业院校学生了解并掌握准确的性病艾滋病防治基本知识，提高性病艾滋病防治知识知晓率和防治意识，促进行为改变，探索高职院校防艾宣教经验，帮助学生远离性病艾滋病威胁，消除社会歧视。

据了解，北京性病艾滋病防治协会青少年防治艾滋病专业委员会专家库也正式组建，未来将融合北京市和各区疾控中心、艾滋病治疗定点医院、防艾专业机构、社会组织等，走进更多中职或高职院校，宣传预防艾滋病知识。