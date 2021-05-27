创意下午茶 夏日“加油站”

下午茶在广州向来颇有市场。从物质层面来看，下午茶为忙碌了大半天的都市白领们带来能量供给，可以说是下午办公的“能量加油站”；从精神层面而论，美味催化而生的多巴胺舒缓了紧张的工作情绪。临近周末，闲适下午茶更受都市丽人们的钟爱。在广州这片创意满满的土地上，连下午茶也新意层出。本期，记者探寻城中多款下午茶，带来当季亮点。

饮

饮，是下午茶里的必然元素，却常常是“为他人做嫁衣裳”。这一次，富力君悦大酒店行政总厨Felix将它们放到主角的位置上，以“茶”为灵感，带来不一般的茶之魅力。

这下午茶以一杯番茄桂花清汤开启。你道它是汤，却不料沉醉于它的风雅茶韵之中。前调是淡雅的桂花香气，中间夹杂着番茄的气息，尾调是乳酪的奶香和海胆的鲜甜。品用它之时，要拿出喝茶的架势来，斟茶，轻嗅，搅拌，品尝。“鸳鸯”是广东人熟悉的茶饮，它一半是咖啡，一半是奶茶，这个组合到了Felix这儿，化作半是香醇、半是苦涩的慕斯，在每次醇苦交融之后，总有回甘涌上舌尖。抹茶与红豆是天生一对，它们的交融里因为佛手柑的加入，滋味更加丰富绵长。柚子茶的微微果酸惊醒了味蕾，个性鲜明的它遇上同样个性鲜明的巧克力，两种味道无比合拍。若论这趟下午茶的高端品，必属“伯爵茶意式奶酪”了，浓厚的意式奶酪结合伯爵茶的异域清香，这介于果冻和慕斯之间的顺滑口感，仿佛舌尖也走起了凌波微步。这般的“茶”甜品，叫人难忘。

车

汽车与甜品的跨界融合，近年来特别流行。汽车的造型设计以及突破陈规的魄力，往往给西点师傅们带来创意灵感。卓美亚酒店的主厨正是从中受到启发，通过时令食材创造出灵动初夏主题下午茶。

其中，黑芝麻配黑加仑果酱，主厨从联名汽车劳斯莱斯的车身轮毂造型中获取灵感，将颗粒分明的黑芝麻与细腻丝滑的慕斯大胆融合，加以酸甜可口的黑加仑流心果酱作为内馅，更好地平衡了黑芝麻慕斯的香浓醇厚。

西红柿草莓慕斯是此次下午茶的主角之一。在浓醇香脆的巧克力脆皮包裹下，品味者还可以品尝到注入圣女果流心内馅的惊喜，加上草莓慕斯的清甜，最后配上诱人的新鲜车厘子作为点缀。几种元素碰撞而出的丰富口感与新鲜味道，颠覆常规对甜品风味的想象，极富艺术性，无论是色泽、香气还是口味的搭配，都彰显了主厨在选用和处理食材时的用心。据师傅介绍，这是为了致敬汽车行业不断突破界限，一直在超越自我的前进之力而做的西点设计。

颜

色彩也有流行色。亮丽黄是2021年度的流行色之一，明亮欢快的黄色充满活力，充满太阳能量。它被西点厨师Mak运用到下午茶茶点中，于是有了命名为“明黄金漾”的下午茶。在四季酒店的中庭酒吧内能品味此款茶点，色彩明丽的时髦午后茶点令云端之上增添一抹明耀色彩。

亮黄色从下午茶的“硬件”开始点燃，厨师不再以传统下午茶三层银架展现，而以金铜色不规则树状造型亮相，午后阳光透过宽阔落地窗洒落，精巧的食物犹如盛放于繁盛的“树枝”上，仿如一件盛开在明媚中的精致艺术品。食材上，厨师以用菠萝、柠檬、柚子等天然食材的天然色彩，炮制出带有不同明黄色调的糕点，演绎出这颜色的千变万化。初夏里的菠萝与姜相遇，化作闪电泡芙里的风味，柠檬成为焦糖香蕉挞中的一抹亮黄，恰到好处的酸感，打开了味蕾。柠檬更是被制成柠檬蛋黄酱，在波士顿龙虾墨西哥卷、自家制司康饼上，都用上它了。（曾繁莹）