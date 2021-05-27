在我们老家豫东平原，年年农历三月，刺槐吐蕊，槐芽初绽，都是吃槐花的好时节。

苏东坡写过关于槐花的诗，但是，他吃过槐花吗？这首七律《和董传留别》说道：

粗缯大布裹生涯，腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶，强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马，眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗，诏黄新湿字如鸦。

董传是一个书生，在北宋首都开封参加过科举考试，跟苏东坡、王安石、梅尧臣都有过来往。这年初秋，董传又去开封，苏东坡用这首诗相送，诗意大致如下：

穿着粗布的衣服，吃着粗淡的食物，却因为腹有诗书，气质与众不同。年龄已经大了，又一次进京赶考，跟那些年轻的考生一样，踩着满地的槐花。进京时囊中羞涩，没钱买马，只能盼望这一次金榜题名，被有钱的人家招为女婿。我相信啊，这次你一定能考中进士，大名列在皇帝亲笔书写的光荣榜上。

苏东坡写这首诗的时候，北宋每隔两三年都会举行一次进士考试。所以每隔两三年，全国各地的考生也都会云集开封。考生们会在秋天赶到，先参加礼部举行的贡试，又叫做“省试”、“礼部试”。假如能够通过这场考试，他们就会留下来，等待来年初春，再参加由皇帝亲自主持的殿试。只有通过了殿试，才能具备进士的身份，才有可能顺顺利利地走上仕途。

董传是在秋天进京赶考的，苏东坡这首诗也是在秋天写的。那么问题来了——槐花明明在春天开放，在初夏飘落，而董传在秋天进京，满地槐花早已消失不见，苏东坡怎么又说董传“强随举子踏槐花”呢？

其实原因很简单：苏东坡写的槐花，是另一种槐花，并不是我们现代人农历三月吃的这种槐花。

北方平原上的槐树分为两种，一种叫“刺槐”，另一种叫“国槐”。我们吃的槐花来自于刺槐，又叫做洋槐，它是最近几百年才从西方传入中国的。而在苏东坡那个时代，中国并没有刺槐，只有国槐。国槐的花苞倒跟刺槐很像，花期却要晚得多，它是在夏天开花，在秋天落花。董传在秋天进京赶考，刚好碰上国槐落花，他走在开封的街道上，刚好可以“踏槐花”。

我们翻阅古人诗集，常常能读到秋天落槐花的场景。例如唐朝诗人戴叔伦写道：“槐花落尽柳阴轻，萧索凉天楚客情。”另一位唐朝诗人李郢写道：“常恐郡城砧杵动，秋风吹尽古槐花。”宋朝诗人田锡写道：“深秋街巷槐花雨，夜静厅堂苇箔风。”另一位宋朝诗人杨亿写道：“秋期莫到槐花声，待听新文掷地声。”你听，凉天、秋风、深秋、秋期，写的都是秋景。诗人笔下那些满地萧瑟的槐花，都是国槐的槐花。

国槐的槐花能吃吗？根据诗文描写和历史文献的记载，古人似乎并不吃它，只用它做染料。陆游的老师曾几有诗：“山衣重叠六铢轻，淡拂槐花染不成。”这里的槐花就是染料。从国槐的花蕊里提取出黄色的染料，可以给布匹染色，也可以用来作画。

苏东坡写过另一首七律，其中有两句：“青浮卵碗槐芽饼，红点冰盘藿叶鱼。”有的朋友认为“槐芽饼”就是用尚未绽放的槐花做的槐花煎饼，并据此推断苏东坡吃过槐花。

事实上，这首诗的题目是《二月十九日，携白酒、鲈鱼过詹使君，食槐叶冷淘》。什么是“槐叶冷淘”呢？就是用槐叶当菜码儿做的过水面。因为宋朝没有刺槐，所以这里的槐叶肯定是国槐的叶子。每年初春，国槐的枝条上发出新叶，采摘下来，淘洗干净，滚水焯熟，可以拌菜。

我吃过槐叶，国槐叶和刺槐叶都吃过，味道上感觉不到差异。将槐叶炒熟拌菜，能下面条。将槐叶放到料理机里打成糊糊，也能用来和面，擀切成翠绿色的面条，就像菠菜面一样好看。

也就是说，苏东坡说的“槐芽饼”并不是槐花煎饼，而是槐叶汤饼。宋朝的“饼”内涵宽泛，几乎是所有面食的总称。例如现在的馒头在宋朝叫做“蒸饼”或“炊饼”，现在的面条在宋朝叫做“汤饼”或者“索饼”。

槐芽饼也好，槐叶冷淘也好，指的都是槐叶面条。有意思的是，用槐叶下面条也不是苏东坡的发明，诗圣杜甫早就这样吃过了。

杜甫有一首诗，详细描写了槐叶冷淘的做法：“青青高槐叶，采掇付中厨。新面来近市，汁滓宛相俱。入鼎资过熟，加餐愁欲无……”从高高的槐树上，摘下青青的槐叶，交给厨师。配上用新麦磨成的面粉，做成面条，煮熟并过水，用槐叶做菜码儿，吃完一碗不过瘾，去后厨再盛面，发现已经吃完了。

当您读到这篇文章的时候，槐花煎饼可能已经吃不到了。但是无所谓，您可以学习杜甫和苏东坡，做一道槐叶冷淘解解馋。它未必好吃，但绝对有诗意。