老了，也要“健康地老去”

根据联合国老龄化的相关标准，一个地区60岁以上老人达到总人口的10%，或者65岁老人占总人口的7%，即该地区视为进入“老龄化社会”；65岁以上人口占总人口的比例超过14%，则进入“老龄社会”；比例达20%，则进入“超老龄社会”。北京大学博雅特聘教授、发展中国家科学院院士郑晓瑛认为，按照该标准，中国从1999年起开始进入老龄化社会，且老龄化速度逐步加快。

随着我国人口老龄化进程不断加快，老年人口高龄趋势和失能问题日渐加剧，老年慢性病覆盖人群逐渐扩大。预计到2050年，我国60岁及以上的老年人口将增至4.9亿人，占总人口的36.5%；85岁及以上的高龄老年人口将达到5315万人，占总体老年人口的10.8%；部分失能和完全失能的老年人将达到9750万人，占总体老年人口的19.84%。从慢病和残疾来看，到2050年，我国60岁及以上的老年人口慢性病病例数也将增至3亿人左右，残障老年人将增至2470万人。同时，我国人口老龄化还面临着区域和城乡发展不平衡的问题。面对日益庞大的老年人口群体，尤其是高龄、患病和残疾失能老年人口，如何有效整合健康服务资源、提供健康友好环境，积极促进他们健康老化、提高他们的生命质量，成为我国经济社会快速发展中的重大挑战。

在国家卫生健康委日前举行的新闻发布会上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，我国目前约有90%的老年人选择居家养老，医养结合服务的重点还是居家和社区，国家基本公共卫生服务项目每年会为65岁以上的老年人提供免费的健康管理和健康体检服务。

居家养老是以家庭为单位对老人进行赡养，满足老年人的生活物质需求与精神需求。在北京积水潭医院老年医学中心主任、主任医师张萍看来，受传统观念及经济条件的影响，很多老年人更愿意在家中颐养天年，但居家养老有诸多需注意的问题，老人和家属都要具备一定的疾病预防和身体养护知识，方能让老年人健康老化。

1、保障老年人健康要做到预防先行

“身体健康是安享晚年的基础，越是健康的老人，在家养老可能遇到的问题就越少。”在中南大学湘雅二医院老年医学科工作7年的主治医师刘婵认为，老年人免疫力低、抵抗力弱，是感染性疾病发病和很多重症疾病的高危人群。“健康的老年人懂得预防疾病，不要得了病才去医院，不然容易陷入‘只治不防、越治越忙’的怪圈。”这是刘婵工作多年后的感悟。

中国疾控中心免疫规划中心首席专家王华庆也认为，保障老年人的健康要做到预防先行，其中接种疫苗是有效的疾病预防措施。“过去我们打疫苗，尤其是免疫规划疫苗应用的对象主要是儿童。”王华庆解释，如今老龄化加剧，老年人的疾病对个体生活质量和社会发展的影响越来越大，随着科技发展、新疫苗不断研发成功，疫苗作用应覆盖整个生命周期，尤其是老年人。

哪些疫苗适合老年人接种呢？刘婵认为老年人和小朋友在疫苗选择上不一样，小朋友是张白纸，而老年人已经产生多种抗体。“我建议老年人根据自身情况尽早接种流感疫苗、肺炎球菌疫苗和重组带状疱疹疫苗来预防中老年人最常见的几类感染性疾病。”刘婵说，接种流感疫苗不只是为了不得流感，更可有效减轻或防止相关并发症。如流感就很容易合并中耳炎等病症和一些慢性病，接种流感疫苗可以有效降低这些并发症的发生，降低死亡率。

谈及老年人接种疫苗的必要性，刘婵以带状疱疹疫苗为例解释：“老年人是带状疱疹的发病高风险人群，对于带状疱疹老年病人来说，最麻烦的是皮疹愈合后的后遗神经痛，很多人病痛可能延续一到三个月，甚至数年。这不只折磨病人，还会给病人家属带来很重的精神负担。而且目前后遗神经痛的治疗效果不好。所以老年人最好提前接种疫苗，尽量不要得这个病。”

定期体检也是老年人预防疾病的关键一环。刘婵建议老年人每年进行一次全面体检，她还特别提醒说：“年龄大的女性每年体检都要做HPV和TCT的检查，如果出现HPV阳性而TCT阴性的情况，还要再做一个阴道镜的检查。”她还建议老年人要注意每年的肿瘤筛查，最好隔年做一次胃肠镜检查。“一次高质量的胃肠镜检查，可以预防五年内早期结肠癌的发生。”

此外，一些老年综合征也可以预防。“老年综合征是指随着年龄增长，老年人特有的一些疾病。老年疾病以预防为主，预防的目的是尽量不得病，或推迟疾病发生。”张萍举例说，“老年跌倒是老年综合征的一种，很多老年人患上骨质疏松，一摔跤可能就骨折了，一骨折就需要手术治疗，不能手术的采取保守治疗更糟糕，需要卧床，并发症及死亡率都很高。”在张萍看来，预防跌倒对所有老年人都很重要。在居家环境上要特别注意，“我们病房里很多骨折老人就是被家里卷边地毯、横拉电线等绊了一跤，摔成骨折。一定要安排好老人的居家环境。”张萍强调。

2、老年人应及时去医院做健康评估

“要做好健康管理，光靠老年人自己是不行的。”张萍建议，老年人不要停留在得什么病就看什么病的阶段，而要在身体发生一些不适先兆症状时就及时到老年科就诊，让医生为自己做一个健康评估或及时检查。

老年人的健康评估和及时检查之所以重要，是由老年疾病的特征决定的。“不同于年轻人患病后的反应，老年病的特点之一是起病特别隐匿，不典型，且不易被识别。”张萍举例道，“年轻人急性心肌梗死会发生心前区疼痛，而有些老年人的表现可能只是不想吃饭、四肢冰冷等，医院检查才发现是心肌梗死。”张萍提示，当老年人说不清楚自己患什么病且感觉不舒服时，家属不要忽视老人的主诉。很多没太在意的征兆，可能就是疾病发生的信号。

北京积水潭医院老年医学中心主治医师范斌刚刚收治的一个老年失能患者，就是因为没有在发生相关征兆后做好健康评估，而让老人“遭了罪”。“这位患者其实吞咽功能已经很不好了，吃饭很慢，但家属和老人自己也没特别在意。结果昨天喂了饭以后，老人一直高烧不退。今早来到医院就诊，我们从她的肺里吸出很多鸡蛋。原来老人昨天吃的饭都咽到气管里了。这就是常说的：吸入性肺炎。”范斌说，老年人发生吞咽缓慢的征兆时可以来医院做个评估，如果医生认为患者已经发生吞咽功能失能，应加强吞咽功能训练，必要时建议患者加个胃管，避免食物进入气管。

此外，老年人往往是多病共存，如何科学用药也需要听从医生指导。“多病共存会产生一个问题，就是老年人吃的药都很多，每种病都有一把药，也就是常说的‘老年人多重用药问题’，几种药之间很可能会有相互作用。”张萍说，“还有的老年人高血压，来医院开了药，但可能过了几天又被亲戚朋友推荐了一款降压药，于是他也买了吃，两种降压药混在一起吃，血压一下子就特别低了，很可能就会眩晕跌倒，这种属于用药不当。所以当老年人患有三种以上慢性疾病或服用三类以上的药物一定要找老年科就诊，咨询评估一下用药是否合理。”

“老年医学主要是研究预防和治疗老年疾病，提高老年人生活质量的科学。我们的原则是让老年人‘老而不病，病而不残，残而不废’。”张萍说，“老年人做好对自己的健康管理，尽量不生病或晚生病，生病了也尽量避免残疾。如通过预防尽量让老年人推迟患骨质疏松，一旦髋部骨折瘫在床上，那生命很可能时日无多，因为很容易并发血栓等其他致命疾病。有人称其为人生的最后一次骨折。”现在北京积水潭医院老年科会为老年髋部骨折患者进行围手术期评估，保证患者的老年病稳定下来，尽快进行手术，减少残疾。“以前80岁的老人骨折了很可能就没法进行手术了，现在我们会为老年患者进行一站式的围手术期管理，稳定病情，尽快手术，尽早康复。100岁的老人骨折后也可能及时进行手术，这样骨折后不留残疾，生命质量就有了保障。当然，后续抗骨质疏松治疗也非常重要，可以减少再次骨折。”张萍说。

3、积极的心态也是病愈的一剂良药

“要服老。”这是范斌对老年人的劝告。

“老年人要从心理上认识到自己已经进入衰老的状态。根据我们的经验和研究，人类衰老不是一个平缓的过程，而是断崖式的。有些老人80岁时还能爬五层楼，但81岁可能很多身体机能一下子就不行了。”范斌说。

“很多老年人总是怕给孩子添麻烦，得病了不敢及时告诉孩子。”张萍分析了一个病例，“我们前几天收治的一个老人，半夜上厕所摔倒了，摔倒后站不起来，喊老伴儿，可老伴儿耳背听不见。等到天亮了，老伴儿看见她，就说给孩子打电话。但她说九点孩子刚上班，先别打电话了，于是拖到中午才给孩子打电话，等孩子把她送到医院，她的半边身子因为长时间不动都压破了。”张萍说，很多老年人就是这样，总怕给孩子添麻烦，小病酿成大病。其实老人需要得到家人更多关注。

刘婵认为精神治疗对老年人疾病的治愈非常重要，因为老年人患病后往往会变得非常敏感。除了利用一些药物帮助病中老人舒缓情绪，她还会经常告诉老人能自理就自理，“不要总觉得自己是个病人。能自己吃饭就自己吃，能自己穿衣就自己穿，患病了也要自己尊重自己。不要赖在床上，要多出去看看大自然。积极的心态也是病愈的一剂良药，也能让老人更健康地老去。”心理上还愿意自理的老人，病愈的可能性就更大，这是刘婵多年的经验。（邹晓菁）