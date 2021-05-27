银行承担盗刷损失是对储户权益的有力维护

近日，《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》发布，对银行卡盗刷责任进行了规定。

上述规定可以总结为银行卡盗刷损失由银行承担，即借记卡被盗刷产生的本息损失，储户有权要求银行承担；信用卡被盗刷产生的本息，银行不得要求储户承担；银行已经划扣储户透支款项的，储户有权要求银行返还；持卡人未妥善保管身份识别信息的，仅在过错范围内承担责任。这样的损失承担规则出台非常及时，让处于弱势地位的储户与银行博弈时有了可以援引的法律利器。

众所周知，很多人之所以热衷于存款，并不是因为存款利息可观，而是存款的安全程度高。现金放到家中可能会失窃，而将钱存入银行的话，即便银行卡失窃了，只要密码不泄露，也不必担心存款被窃取。但现实中，随着网络的发展和伪卡技术的更新，伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易时有发生。有人只是在商家刷过银行卡，有人只是点击了不当网页，就被复制信息、窃取密码，遭遇数十万元乃至上百万元的损失。

如果将这些过错全部归咎于持卡人，由持卡人自行承担损失的话，显然既有违人们的朴素是非观，也不符合公平正义理念。人们在银行是安全象征的吸引下，将钱存入银行，持卡人虽然可以自由支取，银行却也因此获利不菲。那么，银行显然不能在获利后大谈特谈储蓄的好处，而在银行卡被盗刷时将责任推卸得一干二净。

此外，在银行卡盗刷事件中，持卡人往往不存在严重过错。如人们在刷卡消费时并不知道POS机存在安全隐患，某些可以复制银行卡信息并形成伪卡。人们在上网浏览信息时，也不可能像反诈专家那样能够轻而易举地辨识违法网站。毫不客气地说，之所以会有伪卡盗刷和网络盗刷，很难说银行自身没有问题。

譬如，伪卡的存在说明银行卡可以被复制，储存的信息可以被窃取。之前流行的磁条银行卡被复制的概率较大，如今的芯片卡被复制的概率较小，这反证出银行卡在安全技术上还存在提升空间。同样，网络盗刷的存在也说明银行在网络安全、身份识别、安全验证方面存在漏洞。而这些问题显然不是储户所能解决的，自然不能将责任推卸给储户。换句话说，银行卡和银行网站类似于银行储存现金的金库，金库的钱失窃不该让储户自认倒霉。

当然，银行承担盗刷损失也存在例外情形，即持卡人对银行卡、密码、验证码等身份识别信息、交易验证信息未尽妥善保管义务，自行承担相应的过错责任。持卡人未及时采取挂失等措施防止损失扩大，对扩大的损失承担责任。但根据司法解释的规定，主张持卡人存在过错应由银行承担举证责任。

这一由银行承担盗刷损失的裁判规则看似对银行略显苛刻，实则是对常识的重申，对“能力越大、责任越大”的重申。在银行有能力和技术优势的背景下，其有责任维护金融安全，守护好百姓的“钱袋子”，而不是将先进技术用于赚取利润，将风险留给对风险没有识别能力和防范能力的储户。这将倒逼银行不断推进技术升级，堵住系统漏洞，提升安全服务，为公众提供更加安全的金融环境。（史洪举）