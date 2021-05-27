北京老旧小区将进行适老化无障碍改造

昨天上午，北京市住建委发布《关于老旧小区综合整治实施适老化改造和无障碍环境建设的指导意见》。根据指导意见，北京老旧小区适老化改造和无障碍环境建设，相关改造也将获得一定的资金支持。

根据指导意见，“十四五”期间，实施综合整治的老旧小区，因地制宜逐个明确小区适老化改造和无障碍环境建设内容，实现通行无障碍；支持有条件的既有多层住宅加装电梯，合理利用空间完善养老服务设施，引导有需求的老年人家庭开展居家适老化改造；推动和支持物业服务企业、养老服务机构等提供养老服务，切实增加居家养老服务有效供给，有效满足老年人居家养老需求。

具体来说，老旧小区适老化改造和无障碍环境建设，包括通行无障碍改造、公共空间适老化改造、完善适老化公共服务设施、增加居家养老服务有效供给等方面，具体改造内容分为基础类、完善类和提升类。基础类是必须改造的内容，完善类和提升类是根据居民意愿确定的改造内容。根据小区实际情况，优化绿地、休闲空间，建设适老且无障碍的公共活动场所；完善更新带有安全扶手和靠背的公共休息座椅；增设有安全防护措施的公共健身器材；有条件的增设安全、无障碍的电动车充电停车棚；鼓励利用闲置公共空间，设置参与式无障碍种植园区、自主康复区或健康步道场所；临近公共活动场所，鼓励增设独立无障碍卫生间；有条件的小区可增设为老服务设施。

同时，引导老年人家庭对室内环境和日常生活设施进行适老化改造，有条件的将居家适老化改造与信息化、智能化居家养老服务相结合。

指导意见还提到，推动和支持物业服务企业、养老服务机构等采用“物业服务+养老服务”模式，专门提供助餐、助浴、助洁、助急、助行、助医、照料看护等定制养老服务。鼓励物业服务企业加强与社区居民委员会、业主委员会（物业管理委员会）的沟通合作，协助社区居委会搭建老年文化活动平台，开展居民结对帮扶老年人志愿服务和代际沟通活动。