全球健康峰会疾呼团结抗疫（环球热点）

图为五月二十一日，意大利罗马全球健康峰会现场。

（新华社发）

当地时间5月21日，由二十国集团（G20）主席国意大利和欧盟委员会联合倡议举办的全球健康峰会在意大利罗马举行。多国领导人、国际和地区组织负责人或代表以视频方式参会，呼吁加强抗疫多边合作、采取共同行动防范全球性健康危机。此次峰会发表了《全球健康峰会罗马宣言》（以下简称《罗马宣言》），就推动全球团结抗疫、助力世界经济恢复达成重要共识并提出务实举措。

中国国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话，就推进全球抗疫合作提出五点意见，宣布支持全球抗疫合作五大举措，为全球尽早战胜疫情、实现经济复苏指明前进方向，注入强劲动力。

“引领全球合作抗疫”

《罗马宣言》是全球健康峰会的一项重要成果。据埃菲社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，《罗马宣言》代表着“一个历史性时刻”，因为这一捍卫多边主义的承诺出自G20所有成员国。

全球健康峰会是G20自去年举办应对新冠肺炎特别峰会和利雅得峰会后，又一次引领全球抗疫合作的大会。中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖对本报表示，这说明G20在全球抗疫合作和公共卫生治理方面，依然发挥着非常重要的机制性作用。

“《罗马宣言》一共包含了16点主要内容，立场较公正，针对性很强，梳理了全球抗疫中遇到的主要问题。”东南大学文化传媒与国际战略研究院联席院长周锡生对本报表示，这不仅全面反映了当前世界各国迫切要求合作抗疫的现实需求，也将对未来全球公共卫生治理机制的完善产生深远影响。

新冠疫苗无疑是此次峰会的重头戏。《罗马宣言》指出，认识到将新冠疫苗作为公共产品进行广泛接种的作用，我们重申支持该领域所有合作，特别是“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议（ACT-A）。

参会各方中，有能力生产和分配疫苗的国家、国际组织和制药公司纷纷拿出实招：国际货币基金组织（IMF）提议筹资500亿美元在全球范围内加快新冠疫苗接种和普及；欧盟宣布，将在今年年底前向较贫穷国家捐赠至少1亿剂疫苗，还将投资10亿欧元在非洲建立疫苗制造中心；辉瑞制药有限公司、莫德纳公司和强生公司表示，将于今明两年以成本价或折扣价向较贫困国家提供大约35亿剂新冠疫苗……

此次峰会上，中国宣布继续支持全球团结抗疫的5大举措，引发国际社会广泛关注。意大利安莎社报道称，中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。新加坡《联合早报》关注到，中国已向全球供应3亿剂疫苗，并将尽己所能对外提供更多疫苗。半岛电视台称，中国倡议设立疫苗合作国际论坛，探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。塔斯社则重点关注，中国宣布支持新冠疫苗知识产权豁免。

“这是中国在疫情席卷全球以来，推动全球抗疫合作一系列政策主张的一种延续。”苏晓晖认为，习近平主席在全球健康峰会中的重要讲话中，多次提到发展中国家。这说明，中国希望国际社会更多地关注发展中国家。

“呼声和动能更强烈”

当前全球疫情仍在肆虐，“疫苗鸿沟”成为发展中国家抗疫之痛，抗疫政治化的幽灵严重破坏全球合作抗疫大局。有媒体总结此次峰会的意义在于“聚焦如何克服眼下的危机，并防止未来再发生类似的灾难”。

西班牙《国家报》网站报道称，自从去年年底开始接种首批新冠疫苗以来，在无数会议和论坛上都能听到一个理念：在地球最后一个角落的最后一名公民接种疫苗之前，任何人都不会是安全的。言语与事实之间的差距或许比以往任何时候都更大：西方的疫苗接种快速推进。最新数据显示，美国已有近40%的国民完成接种，英国的比例为30%，欧盟为14%，而非洲仅有2%的民众接种了疫苗的第一针。

沙特“阿拉伯新闻”称，尽管一些国家的人似乎认为疫情已经结束，但事实上病毒还在蔓延，正如印度疫情失控的悲剧所凸显的那样。而且自去年疫情大流行以来，多国经济遭受毁灭性打击。

世卫组织总干事谭德塞在以视频方式进行的峰会上说：“新冠疫苗的快速研发是科学的胜利，但是疫苗的不公平分发却是人类的失败。”

“此次峰会召开恰逢其时，具有非常重要的现实意义。”苏晓晖分析，当前，新冠肺炎疫情全球蔓延出现了一些新特点，一些国家和地区疫情出现了严重反弹。这是人类抗疫过程中遭遇到的新一轮挫折，不光有病毒变异带来的一系列不确定性，还有人为的抗疫措施不力。天灾和人祸叠加是近期全球抗疫面临的新一轮挑战。因此，全球抗疫需要加大力度，推出更多合作抗疫的新举措。

周锡生表示，此次全球健康峰会是一个准备性的会议，召开于第七十四届世界卫生大会和G20领导人峰会之前，力度比去年的峰会更大。原因是，今年以来，新冠疫苗为全球抗疫注入了更强大信心。当前，国际社会要求合作抗疫的呼声和动能都更加强烈。

“更多关注发展中国家”

“在所有国家都能控制住疫情之前，疫情不会结束。因此，大规模、全球性、安全、有效和公平的疫苗接种加以其他适当的公共卫生措施，以及恢复强劲、可持续、平衡和包容增长仍是首要任务。”《罗马宣言》开宗明义，为未来一段时间全球抗疫指明方向。

联合国秘书长古特雷斯警告，不要过早地认为新冠肺炎疫情已被打败。他在峰会上说：“现在南半球即将进入冬季，我担心最糟糕的情况还没有到来。”他呼吁国际社会更公平地分配病毒检测和疫苗接种机会。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃强调，所有必要的资金尽早落实到位是关键。摆脱这场前所未有的公共卫生和经济危机需要采取强有力的、协调一致的行动。

“全球抗疫的效果很像木桶效应：抗疫成果不是由最好的那些国家决定的，而是取决于抗疫的短板。短板会拖累全球抗疫的进程。”苏晓晖分析，此次峰会对疫苗民族主义的相关问题进行深刻反思，并试图寻找解决方案。下一阶段疫苗的公平分配、发展中国家的疫苗可及性和可负担性是努力的重点，也是抗疫的重要支撑。

周锡生表示，世界各国特别是G20国家，一是要真正高度重视全球团结抗疫，反对将疫情政治化，增强全球合作抗疫势能；二是在疫苗的研发生产和分配方面，通过扎实推进新举措，切实解决疫苗分配不平等问题；三是要加大对广大发展中国家和贫穷国家的支持和援助，加强债务减免力度，使他们尽快摆脱疫情困境并走上经济社会的复苏道路；四是尽快拿出新冠疫苗专利豁免的全球方案，扩大全球尤其是最不发达国家的疫苗产能。