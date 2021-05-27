河北将改造老旧小区3057个

本报石家庄5月26日电 （记者邵玉姿）近日，河北省老旧小区改造领导小组办公室印发通知，要求全省各地按照“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，在强力推进今年城镇老旧小区改造工作的同时，提前启动2022年城镇老旧小区改造工作。据悉，河北省今年计划改造老旧小区3057个，涉及居民52万户；“十四五”期间，计划改造老旧小区6755个，惠及居民125万户。

通知要求，各地要结合“十四五”期间城镇老旧小区改造计划，建立2022年老旧小区改造项目储备库。列入储备库项目，必须符合国家老旧小区改造范围和改造标准要求，小区愿意改造居民户数占比不得低于80%。实行项目竞争性评审制度，优先将居民改造意愿强烈、出资比例高、积极拆除违建的小区纳入项目储备库。要紧盯群众“急难愁盼”问题，切实将居民“最关心、最直接、最现实”诉求纳入改造内容。按照“先地下、后地上，先基础、后提升，先功能、后景观”的要求，优先改造居民反映强烈、影响居民日常生活的内容，对基础类改造内容做到应改尽改。积极推进规划师、设计师、工程师进小区参与改造方案制定，提升改造效果。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 14 版）