2021DIA中国年会在苏州举办 吸引医疗科技公司参与

DIA2021中国年会近日在苏州举行，会议围绕监管政策创新、科技创新以及人才创新三大主题，进行多方位的深度研讨。据介绍，此次年会吸引了包括医渡科技在内的医疗科技公司参与。

“以患者为中心”是今年DIA年会的主要议题。政府监管部门、医院、药企等各方面都迫切需要听到更多来自患者的声音，以便更好地满足患者的需求。

在DIA2021“临床需求和试验实践”分会场，医渡科技相关负责人以中国肿瘤患者对临床试验的认知度与参与意愿为出发点，探讨了以受试者为中心的临床研究的需求，通过分享受试者招募实践中的难点、要点和创新模式，了解以受试者为中心的临床实践的困境，并以依托数字化技术实现智能化患者随访的真实世界研究为例，分享了以受试者为中心的智能化临床研究解决方案和价值。

此外，为促进产学研深度协作，共同推进数字化转型，医渡科技旗下开心生活科技联合试验机构和行业平台发起了临床试验与研究机构数字化创新协作倡议。