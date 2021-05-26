搜题App：搜得到答案，搜不到思考能力

“数学题不会，用搜题软件拍照能够解题，跟老师讲得一模一样”“我一般要求孩子写作业时不能用手机，除非查学习资料”“但孩子一说要搜题目，又不能不给。我很担心他会依赖搜题软件，影响学习的主动性”……近日，湖南省常德市侯女士的一封读者来信，被媒体报道后引发关注。

搜题App让家庭作业习题的答案和答题思路唾手可得，在一定程度上替代了教师的答疑解惑职能。对于很多无力辅导孩子作业的家长而言，“拍照即得”的搜题App同样是福音。

但是，搜题App的弊端也很突出。对自觉性较强的学生来说，搜题软件可以帮他们梳理做题思路，无疑是一款“学习神器”。然而，很多中小学生的自觉性并没那么强，使用搜题软件容易形成依赖，成为他们抄作业和作弊的方式。搜题App还误导教师对学情的判断，制造一种虚假的“好成绩”。

其实，搜题App的正确率并不让人满意。一些搜题App推出了兼职答题业务，符合条件的大学生可以通过“抢单”答题挣钱。由于答题者水平参差不齐，不少答案并不正确，如果学生因此形成错误的思维，纠正起来就很不容易了。

搜题软件是一把双刃剑，关键是看使用的人。合理使用能为学习提供助力，反之则会贻害无穷。搜得到答案，搜不到思考能力。学生一旦产生依赖心理乃至借机“发挥”做其他事情，更会误人子弟。

搜题App的问题并非孤立现象。随着移动通信技术的发展以及教育理念、学习观念的变革，在以手机等为媒介的移动学习带来极大便利的同时，也埋下了诸多隐患。简而言之，过度依赖手机进行学习，不仅会滋长思维惰性，还会出现损害视力、接触不良信息以及沉迷网络等一系列问题。

伴随着新一轮的技术革命，教育如何拥抱新技术已然成为一个重大的时代课题。专家表示，技术融入教育将会在经历“初步建设应用”“广泛深入应用”“深度融入形成沉浸式体验”等三个阶段后，最后因为旧体系无法装下新思维，形成一种全新的体制变革。

令人遗憾的是，一些教育者没有教会孩子如何真正运用新技术来学习，更谈不上如何将手机与传统教学进行深度融合。搜题App同样只是将目光瞄准了学生解题的“刚需”，并没有对解决教育的深层次问题进行探索。

面对数字时代对教学带来的挑战，教师必须不断提高自身对技术的理解，合理引导、妥善利用，让新技术、新产品有效为教育服务，而不是破坏教育的规则与平衡。（胡欣红）