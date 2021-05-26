记者手记：天空中的“吴孟超星”永远闪耀

十年前，也是一个五月，繁花似锦，清香宜人。时任第二军医大学东方肝胆外科医院院长吴孟超做客人民网，笑谈外科医生89岁上手术台不是稀罕事。

“很多人担心我，很多人也讲过，到这个年龄，应该休息一下了。我觉得现在做的不是多了，而是少了。”吴孟超说。

“作为医生，离不开病人，作为外科医生，离不开手术。”吴孟超笑笑说，虽然自己年龄大了，但身体还可以，还能工作，工作就是锻炼，上楼、下楼、查房、开刀，都需要动，不断地工作，反而身体好。

当时，他的学生、同事，中国工程院院士，时任第二军医大学东方肝胆外科研究所副所长王红阳也一起做客直播间。王红阳说，别看吴老说得很轻松，但从洗手上手术台到完成手术其实是非常辛苦的。吴老心里装着病人，不愿意病人等他，每次一出差回来最急的事就是去看病人，争取第二天就能给病人做手术。吴老最不希望病人在医院多住，特别是农村来的病人，他常说病人多住一天就多一天的费用，所以他宁可辛苦自己。

王红阳说，平时大家看到的吴老非常慈祥、和蔼可亲，但遇到不能容忍的事情时，他也会非常生气，甚至拍桌子、骂人。吴老常说医生面对的是生命，这是一件非常严肃认真的事情，如果医生出现马马虎虎、做事不认真的情况，他就会发脾气。吴老也不能容忍医生收受病人红包的事情发生，他总说病人花在治疗上的费用已经是很大的负担了，绝不能再加重病人的负担。吴老还不能容忍浪费，医院走廊里的灯是不准彻夜开的，他看到灯全都亮着就会一个一个关掉。

在直播间，吴孟超的学生、同事，时任第二军医大学东方肝胆外科医院副院长沈锋深情回顾了第一次跟吴老上手术台的情景。“那个患者是一个中年女性，肝脏肿瘤非常大，而且情况复杂，大出血概率很高，之前已经有很多家医院都拒绝救治了。手术那天我印象特别深，当时的血哗一下就出来了，吴老说大家不要慌，他上去很快就把血给止住了，并用缝针稳稳地缝好。”沈锋感慨说，这特别不容易，外科医生第一要有勇气，二是要沉着，三是有技艺，是各方面能力的综合。

那次访谈结束后，吴孟超又在工作岗位上兢兢业业、无私奉献了八年，退休时已是97岁高龄。从医70余年，救治1.6万肝胆病人，退休前每周至少3台手术。“为祖国健康工作70年”，在他身上有了双重含义。

2021年5月22日13时02分，中国共产党优秀党员、中国科学院院士、国家最高科学技术奖获得者、原第二军医大学副校长吴孟超同志，因病医治无效，在上海逝世，享年99岁。游刃于肝胆之间，也与患者肝胆相照，吴孟超用一生诠释了何为医者仁心。

吴老去了，中国失去了一个伟大的科学家，但天上的小行星“吴孟超星”还在，无数后人正在沿着吴孟超开辟的道路继续开拓奋进、砥砺前行。斯人已逝，精神长存！